«RMC Sport»: Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ»

Дата публикации: 06-04-2022

Даниэль Риоло сообщил, что Килиан Мбаппе останется в Париже.



«У президента «ПСЖ» есть только один интерес – знать о дальнейших действиях Килиана. Многим это покажется нереальным, но он останется. О решении будет объявлено в мае», - заявил журналист на программе «After Foot», выходящей на «RMC Sport».



Основным претендентом на Мбаппе считается «Реал». В клубе уверены, что центрфорвард переедет в Мадрид по окончании сезона. При этом в окружении француза отмечают, что интерес к Килиану проявляют не только «сливочные».



В «ПСЖ» намерены сохранить Мбаппе и готовы до последнего бороться за игрока.



В сезоне 21/22 в активе 23-летнего нападающего 28 голов и 20 ассистов в 38 матчах за парижан. Ценник на Мбаппе равняется 160 000 000 евро (Transfermarkt.de).