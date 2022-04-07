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Вернер может продолжить карьеру в Серии А

Дата публикации: 07-04-2022

По данным «Daily Express», карьера Тимо Вернера может продолжиться в Серии А.

Фолькер Штрут, представляющий интересы немца, в начале недели вылетел в Италию, где ему предстоит провести переговоры по трудоустройству своего клиента. Услуги центрфорварда были предложены «Ювентусу», «Аталанте» и «Милану».

Права на Вернера принадлежат «Челси», однако футболист планирует завершить сотрудничество с лондонцами. «Аристократы» готовы отпустить Тимо, но хотят получить за него не меньше 39 млн евро.

В Лондон Вернер перебрался летом 2020 года. Его трансфер обошелся «Челси» в 53 млн евро. В сезоне 21/22 нападающий провел 29 игр, отметившись 7 забитыми мячами и 4 результативными пасами. Его контракт с «синими» действует до июня 2025 года.

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