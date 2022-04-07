Исмаила Сарр интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу»

Дата публикации: 07-04-2022

По окончании сезона Исмаила Сарр может сменить «Уотфорд» на более статусный клуб. Интерес к правому вингеру проявляют «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Об этом сообщает издание «The Sun».



Срок действия контракта сенегальца с «Уотфордом» ограничен летом 2024 года. Сарр не намерен пролонгировать соглашение с «шершнями», ранее он уже отказал клубу в продлении контракта. С учетом сложившейся ситуации «Уотфорд» вполне может продать игрока. Ранее руководство клуба оценило трансферную стоимость Исмаила в 30 000 000 евро.



Состав «Уотфорда» Сарр пополнил в августе 2019 года, перейдя из «Ренна». В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии в его активе 17 матчей (5 забитых мячей, 1 ассист).