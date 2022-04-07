«Манчестер Юнайтед» контактировал с Тухелем

Дата публикации: 07-04-2022

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиск нового главного тренера команды на следующие сезоны.



Как сообщает авторитетный журналист Кристиан Фальк, «красные дьяволы» контактировали с тренером «Челси» Томасом Тухелем. Однако, немец намерен остаться в Лондоне, если он сможет работать в том же режиме, что и раньше при новом владельце.



Отметим, что главными кандидатами на пост наставника «МЮ» являются Маурисио Почеттино и Эрик Тэн Хаг. Также в списке есть Хулен Лопетеги и Луис Энрике.



Ранее британские СМИ сообщили о желании руководства «Юнайтед» подписать бомбардира «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна летом вне зависимости от того, кто станет новым тренером команды.