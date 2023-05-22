«Брайтон» впервые в истории вышел в еврокубки

Дата публикации: 22-05-2023

По итогам 37-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» сумел обеспечить себе путевку в еврокубки.



«Чайки» играли домашнюю встречу с «Саутгемптоном» и добились убедительной победы со счетом 3:1. Благодаря этому клуб впервые в своей истории добился права участвовать в еврокубках.



На текущий момент в активе «Брайтона» 61 очко. Пока неясно, в каком турнире удастся сыграть команде Роберто Де Дзерби. Сейчас «чайки» располагаются на 6-ой строчке. Если клуб не опустится ниже, то в следующем сезоне получит прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. Если «Брайтон» займет 7-ое место, то будет участвовать в квалификации Лиги конференций.



При этом от восьмой строчки, которая не дает права играть в еврокубках, подопечных Де Дзерби за 1 тур до завершения сезона отделяет 4 очка.