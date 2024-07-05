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«Ювентус» установил цену на Кьезу

Дата публикации: 05-07-2024

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза, вероятнее всего, сменит клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести из Goal.com.

Согласно источнику, новый главный тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта не видит футболиста в своих планах на следующий сезон. В этой связи боссы туринцев готовы расстаться с Федерико за 30 млн евро.

Ранее пресса «сватала» Кьезу в «Ливерпуль», «Баварию», «МЮ». Кроме того, писали, что 26-летний итальянец может оказаться в Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 вингер был задействован в 37 встречах. В них он сумел отличиться 10 голами и 3 ассистами.

Трудовой договор Кьезы с «зебрами» в силе до середины 2025 года. Рыночный ценник на игрока равняется 35 000 000 евро.

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