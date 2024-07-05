«Манчестер Сити» нашел замену Эдерсону

Дата публикации: 05-07-2024

В «Манчестер Сити» определились с именем игрока, который может заменить голкипера Эдерсона Мораеса.



Руководство чемпиона Англии намерено пригласить в команду 25-летнего Андрея Лунина, на клубном уровне представляющего мадридский «Реал».



По слухам, первый номер «Сити» может уехать в Саудовскую Аравию. Что касается Лунина, то он недоволен тем, как складывается его карьера в «Реале». Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Арсенала».



Контракт украинца с «галактикос» в силе до 30.06.2025. По ходу сезона-23/24 Лунин отвоевал место в воротах у Кепы Аррисабалаги, который был призван заменить травмированного основного кипера Тибо Куртуа.



В 31 поединке во всех соревнованиях Андрей пропустил 32 мяча (12 раз сохранил ворота «на замке»).



Портал «Transfermarkt» оценивает Лунина в 25 000 000 евро.



Источник – «Fichajes».