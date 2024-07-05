«Манчестер Сити» нашел замену Эдерсону
В «Манчестер Сити» определились с именем игрока, который может заменить голкипера Эдерсона Мораеса.
Руководство чемпиона Англии намерено пригласить в команду 25-летнего Андрея Лунина, на клубном уровне представляющего мадридский «Реал».
По слухам, первый номер «Сити» может уехать в Саудовскую Аравию. Что касается Лунина, то он недоволен тем, как складывается его карьера в «Реале». Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Арсенала».
Контракт украинца с «галактикос» в силе до 30.06.2025. По ходу сезона-23/24 Лунин отвоевал место в воротах у Кепы Аррисабалаги, который был призван заменить травмированного основного кипера Тибо Куртуа.
В 31 поединке во всех соревнованиях Андрей пропустил 32 мяча (12 раз сохранил ворота «на замке»).
Портал «Transfermarkt» оценивает Лунина в 25 000 000 евро.
Источник – «Fichajes».