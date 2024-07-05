05:07 ()
Свернуть список

«Манчестер Сити» нашел замену Эдерсону

Дата публикации: 05-07-2024

В «Манчестер Сити» определились с именем игрока, который может заменить голкипера Эдерсона Мораеса.

Руководство чемпиона Англии намерено пригласить в команду 25-летнего Андрея Лунина, на клубном уровне представляющего мадридский «Реал».

По слухам, первый номер «Сити» может уехать в Саудовскую Аравию. Что касается Лунина, то он недоволен тем, как складывается его карьера в «Реале». Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Арсенала».

Контракт украинца с «галактикос» в силе до 30.06.2025. По ходу сезона-23/24 Лунин отвоевал место в воротах у Кепы Аррисабалаги, который был призван заменить травмированного основного кипера Тибо Куртуа.

В 31 поединке во всех соревнованиях Андрей пропустил 32 мяча (12 раз сохранил ворота «на замке»).

Портал «Transfermarkt» оценивает Лунина в 25 000 000 евро.

Источник – «Fichajes».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close