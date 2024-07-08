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Калафьори готов перейти только в «Арсенал»

Дата публикации: 08-07-2024

Защитник «Болоньи» Риккардо Колофьори определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, итальянец покинет свой нынешний клуб в летнее межсезонье только в том случае, если его новым местом работы станет лондонский «Арсенал». При иных раскладах он предпочтет провести следующую кампанию в «Болонье».

Ранее СМИ сообщали, что 22-летний футболист отказал «Челси», «ПСЖ» и «Байеру». В то же время он уже успел согласовать условия сотрудничества с «канонирами». Потенциальный трансфер оценивается в 53 000 000 евро.

В прошлом сезоне на счету центрбека 2 гола и 5 ассистов в 37 играх за «Арсенал».

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