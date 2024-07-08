«Реал» нашел замену Начо в Англии

Дата публикации: 08-07-2024

Мадридский «Реал» подыскал игрока на замену ушедшему из команды Начо Фернандесу, передает «Todofichajes».



Сообщается, что «галактикос» намерены предпринять попытку заполучить в свои ряды Вильяма Салиба, правами на которого владеет «Арсенал». Мадридский клуб хочет обменять 23-летнего француза на своего вингера Родриго, правда, «канонирам» придется доплатить за бразильца некую сумму.



Защитник выступает за команду Микеля Артеты с лета 2019 года. В минувшем сезоне Вильям отыграл в 50 матчах во всех турнирах (2 гола, 1 ассист). Ориентировочная стоимость Салиба – 80 миллионов евро.



Родриго защищает цвета «Реала» с 2019 года. По ходу сезона 2023/2024 бразилец забил 17 мячей и оформил 9 голевых передач в 51 поединке за «сливочных». Его рыночный ценник равняется 110 млн евро.