10:15 ()
Свернуть список

Клаудиньо близок к уходу из «Зенита»

Дата публикации: 08-07-2024

Из «Зенита» летом может уйти один из ключевых игроков команды. Агент Тимур Гурцкая уверяет, что Клаудиньо заинтересован в трансфере во «Фламенго».

«Он с высокой вероятностью продолжит карьеру во «Фламенго». Сделка оценивается в 17 000 000 евро. Единственное, «Зенит» требует всю сумму сразу, а бразильцы хотят рассрочку. Думаю, договорятся», - сказал Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Также в бразильской прессе появилась информация, что чемпион России, кроме денежных средств, планирует получить преимущественное право покупки таланта «Фламенго» Лоррана. «Трансфермаркт» оценивает 18-летнего хавбека в 12 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close