Клаудиньо близок к уходу из «Зенита»

Дата публикации: 08-07-2024

Из «Зенита» летом может уйти один из ключевых игроков команды. Агент Тимур Гурцкая уверяет, что Клаудиньо заинтересован в трансфере во «Фламенго».



«Он с высокой вероятностью продолжит карьеру во «Фламенго». Сделка оценивается в 17 000 000 евро. Единственное, «Зенит» требует всю сумму сразу, а бразильцы хотят рассрочку. Думаю, договорятся», - сказал Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».



Также в бразильской прессе появилась информация, что чемпион России, кроме денежных средств, планирует получить преимущественное право покупки таланта «Фламенго» Лоррана. «Трансфермаркт» оценивает 18-летнего хавбека в 12 млн евро.