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Алексей Миранчук может перебраться в США

Дата публикации: 09-07-2024

Хавбек сборной России Алексей Миранчук, в настоящий момент являющийся игроком итальянской «Аталанты», может продолжить карьеру за океаном.

Джанлука Ди Марцио утверждает, что хавбек «чёрно-синих» находится на карандаше у клуба MLS «Атланта Юнайтед». Американцы готовы выложить за Алексея 11 миллионов евро.

Напомним, бергамаски приобрели права на Миранчука у «Локомотива» в августе 2020 года. Сумма сделки составила € 14,5 млн. В минувшей кампании атакующий полузащитник был задействован тренерским штабом в 42 встречах во всех соревнованиях, в которых он стал автором 4 забитых мячей и 12 голевых передач.

Действующее соглашение россиянина с командой Джан Пьеро Гасперини в силе до середины 2025 года. Рыночная стоимость Миранчука – 10 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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