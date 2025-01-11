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«Эвертон» объявил о возвращении в клуб тренера Мойеса

Дата публикации: 11-01-2025

На сайте «Эвертона» появилась информация о подписании контракта с Дэвидом Мойесом, ранее уже работавшим с «ирисками».

С лета прошлого года специалист находился без клуба. В 2019-2024 годах он тренировал «Вест Хэм».

Для «Эвертона» Мойес является знаковой личностью. Коуч возглавлял «ирисок» на протяжении 11 лет (2002-2013 года). Под началом шотландца коллектив из Ливерпуля провел 518 встреч, 221 из которых закончилась победой и 134 ничьей.

«Эвертон» остался без тренера 9-го января. Примечательно, что от услуг Шона Дайча руководство клуба решило отказаться за 3 часа до матча Кубка Англии с «Питерборо».

В АПЛ «синие» по итогам 19 туров расположились на 16-й позиции. В активе «Эвертона» 17 набранных очков.

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