Кварацхелия согласовал пятилетний контракт с «ПСЖ», зарплата вырастет в пять раз

Дата публикации: 11-01-2025

В скором времени Хвича Кварацхелия может покинуть «Наполи». Информацию опубликовал в соцсети «X» Фабрицио Романо.



Сообщается, что вингер договорился по условиям личного соглашения с «ПСЖ». Действующий чемпион Франции заключит с Кварацхелией договор сроком на 5 лет. Зарплата грузина после подписания контракта увеличится в 5 раз по отношению к той, что он сейчас получает в Неаполе.



Теперь «Пари Сен-Жермен» предстоит согласовать детали трансфера с «Наполи». Стороны должны встретиться на следующей неделе.



Ранее Антонио Конте, возглавляющий «партенопейцев», подтвердил, что грузинский футболист попросил отпустить его.



В текущем сезоне на счету Кварацхелии 5 забитых мячей и 3 ассиста в 19 встречах за «Наполи». Его договор с клубом рассчитан до лета 2027 года.