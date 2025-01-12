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Дженоа - Парма 12 Января прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 Января 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Дженоа
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Парма, которое состоится 12 Января 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Парма
Парма
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
47ХорватияпзМилан Бадель
2НорвегияпзМортен Торсбю
32ДанияпзМортен Френнруп
23ИталияпзФабио Миретти
19ИталиянпАндреа Пинамонти
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
4ВенгриязщБотонд Балог
14ИталиязщЭмануэле Валери
20ФранцияпзАнтуан Эно
16БельгияпзМандела Кейта
19ШвейцарияпзСимон Зом
98РумынияпзДеннис Ман
27Бразилияпз Эрнани
28РумынияпзВалентин Михэйлэ
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияПатрик Виейра
ИталияФабио Пеккья
История личных встреч
04.11.2024Италия — Серия А11-й турПарма0 : 1Дженоа
05.02.2023Италия - Серия BСерия В. 23-й турПарма2 : 0Дженоа
03.09.2022Италия - Серия BСерия В. 4-й турДженоа3 : 3Парма
19.03.2021Италия - Серия А28-й турПарма1 : 2Дженоа
30.11.2020Италия - Серия А9-й турДженоа1 : 2Парма
23.06.2020Италия - Серия А27-й турДженоа1 : 4Парма
20.10.2019Италия - Серия А8-й турПарма5 : 1Дженоа
09.03.2019Италия - Серия А27-й турПарма1 : 0Дженоа
07.10.2018Италия - Серия А8-й турДженоа1 : 3Парма
15.04.2015Италия - Серия А25-й турДженоа2 : 0Парма
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 0Дженоа
28.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 2Дженоа
21.12.2024Италия — Серия А17-й турДженоа1 : 2
15.12.2024Италия — Серия А16-й тур0 : 0Дженоа
07.12.2024Италия — Серия А15-й турДженоа0 : 0
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 0Парма
28.12.2024Италия — Серия А18-й турПарма2 : 1
22.12.2024Италия — Серия А17-й тур5 : 0Парма
15.12.2024Италия — Серия А16-й турПарма2 : 3
06.12.2024Италия — Серия А15-й тур3 : 1Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1942
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе2026
10 Рома1923
11 Торино1921
12 Лечче2020
13 Дженоа1920
14 Эмполи2020
15 Комо1919
16 Верона1919
17 Парма1919
18
Зона вылета
Кальяри1917
19
Зона вылета
Венеция1914
20
Зона вылета
Монца1910

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