Дженоа - Парма 12 Января прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 Января 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Парма, которое состоится 12 Января 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Парма
Парма
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|47
|пз
|Милан Бадель
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|20
|пз
|Антуан Эно
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|27
|пз
|Эрнани
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 23-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 4-й тур
|3 : 3
|19.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|30.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|5 : 1
|09.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|15.04.2015
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|19
|23
|11
|Торино
|19
|21
|12
|Лечче
|20
|20
|13
|Дженоа
|19
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|19
|19
|16
|Верона
|19
|19
|17
|Парма
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10