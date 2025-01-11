Монпелье - Анже 12 Января прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
12 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Анже, которое состоится 12 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Анже
Анже
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|52
|зщ
|Никола Максимович
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|29
|зщ
|Энцо Чато
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|93
|пз
|Харис Белькебла
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|10
|пз
|Химад Абделли
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
|Александр Дюжо
История личных встреч
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|5 : 0
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 0
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|4 : 1
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|4 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 2
|10.11.2018
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|4 : 0
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 3
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|17
|31
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|16
|24
|8
|Тулуза
|16
|24
|9
|Осер
|17
|22
|10
|Брест
|17
|22
|11
|Страсбург
|16
|20
|12
|Реймс
|16
|20
|13
|Ренн
|16
|17
|14
|Нант
|17
|16
|15
|Анже
|16
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9