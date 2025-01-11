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Монпелье - Анже 12 Января прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
12 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Монпелье
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Анже, которое состоится 12 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Анже
Анже
40ФранцияврБенжамен Леком
52СербиязщНикола Максимович
27ШвейцариязщБечир Омерагич
5МализщМодибо Саньян
29КамерунзщЭнцо Чато
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
19ФранцияпзРабби Нзингула
11ФранцияпзТежи Саванье
9ИорданияпзМусса Аль-Тамари
8НигериянпАкор Адамс
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
21ФранциязщЖордан Лефор
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
93АлжирпзХарис Белькебла
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
10АлжирпзХимад Абделли
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпЭстебан Леполь
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
05.03.2023Франция - Лига 126-й турМонпелье5 : 0Анже
11.09.2022Франция - Лига 17-й турАнже2 : 1Монпелье
21.05.2022Франция - Лига 138-й турАнже2 : 0Монпелье
22.12.2021Франция - Лига 119-й турМонпелье4 : 1Анже
04.04.2021Франция - Лига 131-й турАнже1 : 1Монпелье
20.09.2020Франция - Лига 14-й турМонпелье4 : 1Анже
22.02.2020Франция - Лига 126-й турАнже1 : 0Монпелье
26.10.2019Франция - Лига 111-й турМонпелье0 : 0Анже
10.03.2019Франция - Лига 128-й турМонпелье2 : 2Анже
10.11.2018Франция - Лига 113-й турАнже1 : 0Монпелье
04.01.2025Франция — Лига 116-й тур1 : 0Монпелье
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала4 : 0Монпелье
15.12.2024Франция — Лига 115-й турМонпелье2 : 2
08.12.2024Франция — Лига 114-й тур2 : 0Монпелье
01.12.2024Франция — Лига 113-й турМонпелье2 : 2
05.01.2025Франция — Лига 116-й турАнже2 : 0
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 1Анже
15.12.2024Франция — Лига 115-й тур2 : 0Анже
07.12.2024Франция — Лига 114-й турАнже0 : 3
01.12.2024Франция — Лига 113-й тур0 : 1Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1633
3
Лига чемпионов
Монако1731
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1729
5
Лига Европы
Лион1728
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1624
8 Тулуза1624
9 Осер1722
10 Брест1722
11 Страсбург1620
12 Реймс1620
13 Ренн1617
14 Нант1716
15 Анже1616
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1616
17
Зона вылета
Гавр1612
18
Зона вылета
Монпелье169

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