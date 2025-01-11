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РБ Лейпциг - Вердер 12 Января прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
12 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
РБ Лейпциг
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вердер, которое состоится 12 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вердер
Бремен
1 Венгрия вр Петер Гулачи
3 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
16 Германия зщ Лукас Клостерман
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
13 Австрия пз Николас Зайвальд
18 Бельгия пз Артур Вермерен
7 Норвегия нп Антонио Нуса
11 Бельгия нп Луа Опенда
30 Словения нп Беньямин Шешко
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
19 Германия зщ Деррик Кён
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
17 Австрия нп Марко Грюлль
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Оле Вернер
История личных встреч
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур РБ Лейпциг1 : 1Вердер
19.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Вердер1 : 1РБ Лейпциг
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур РБ Лейпциг2 : 1Вердер
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Вердер1 : 2РБ Лейпциг
30.04.2021 Кубок Германии 1/2 финала Вердер1 : 2 ДВРБ Лейпциг
10.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер1 : 4РБ Лейпциг
12.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вердер
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг3 : 0Вердер
21.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Вердер0 : 3РБ Лейпциг
18.05.2019 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер2 : 1РБ Лейпциг
20.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 5 : 1РБ Лейпциг
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур РБ Лейпциг2 : 1
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур РБ Лейпциг2 : 3
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 2РБ Лейпциг
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг3 : 0
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Вердер4 : 1
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 0 : 2Вердер
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 1Вердер
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Вердер1 : 0
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Вердер2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1635
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1630
4
Лига чемпионов
Майнц1628
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1527
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1627
7 Боруссия Д1625
8 Вердер1525
9 Вольфсбург1624
10 Боруссия М1524
11 Штутгарт1523
12 Унион1616
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1614
15 Хоффенхайм1614
16
Стыковая зона
Хайденхайм1613
17
Зона вылета
Хольштайн168
18
Зона вылета
Бохум168

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