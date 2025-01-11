РБ Лейпциг - Вердер 12 Января прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
12 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вердер, которое состоится 12 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|18
|пз
|Артур Вермерен
|7
|нп
|Антонио Нуса
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|19
|зщ
|Деррик Кён
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Марко Розе
|Оле Вернер
История личных встреч
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|30.04.2021
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|16
|28
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|15
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|16
|27
|7
|Боруссия Д
|16
|25
|8
|Вердер
|15
|25
|9
|Вольфсбург
|16
|24
|10
|Боруссия М
|15
|24
|11
|Штутгарт
|15
|23
|12
|Унион
|16
|16
|13
|Аугсбург
|15
|16
|14
|Санкт-Паули
|16
|14
|15
|Хоффенхайм
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|16
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|16
|8