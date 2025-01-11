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Твенте - Виллем II 12 Января прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
12 Января 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Твенте
Виллем II

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Виллем II, которое состоится 12 Января 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Виллем II
Тилбург
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
3ШвециязщГустаф Лагербильке
17БельгиязщАлек ван Хоренбек
5НидерландызщБас Кюйперс
8НидерландызщЮри Регер
23ЧехияпзМихал Садилек
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
18НидерландыпзМихел Влап
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
1ФранцияврТомас Дидийон
33НидерландызщТомми Сент-Яго
30АвстриязщРаффаэль Бехунек
4НидерландызщЭрик Схаутен
5ИсландиязщРунар Сигюргейрссон
6БельгиязщБорис Ламбер
7НидерландыпзНик Додеман
8НидерландыпзЙессе Босх
17НидерландыпзПатрик Йоостен
16НидерландыпзРинго Мервелд
18ДР КонгонпЖереми Бокила
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турВиллем II0 : 1Твенте
22.01.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турВиллем II0 : 1Твенте
17.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турТвенте1 : 1Виллем II
06.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турТвенте1 : 1Виллем II
17.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турВиллем II0 : 3Твенте
19.10.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турТвенте0 : 1Виллем II
23.01.2019Кубок Нидерландов1/4 финалаТвенте2 : 3Виллем II
17.03.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турТвенте2 : 2Виллем II
15.10.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турВиллем II3 : 1Твенте
04.03.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турТвенте2 : 1Виллем II
21.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й тур1 : 0Твенте
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала2 : 3Твенте
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турТвенте2 : 0
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур0 : 0Твенте
06.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур6 : 1Твенте
22.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й турВиллем II4 : 1
19.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала2 : 1Виллем II
13.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур0 : 1Виллем II
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турВиллем II1 : 2
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур2 : 0Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1745
2
Лига чемпионов
Аякс1739
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1736
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1735
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1732
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1731
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Виллем II1722
10 НАК Бреда1722
11 Херенвен1721
12 НЕК Неймеген1717
13 ПЕК Зволле1717
14 Гронинген1616
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити179
18
Зона вылета
Валвейк177

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