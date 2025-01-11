Твенте - Виллем II 12 Января прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
12 Января 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Виллем II, которое состоится 12 Января 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|17
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|8
|зщ
|Юри Регер
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|1
|вр
|Томас Дидийон
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|6
|зщ
|Борис Ламбер
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|17
|пз
|Патрик Йоостен
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|18
|нп
|Жереми Бокила
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|17.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 3
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 1
|23.01.2019
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 3
|17.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 2
|15.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 1
|04.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|06.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 1
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1
|13.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|45
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|39
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|17
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|17
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|32
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Виллем II
|17
|22
|10
|НАК Бреда
|17
|22
|11
|Херенвен
|17
|21
|12
|НЕК Неймеген
|17
|17
|13
|ПЕК Зволле
|17
|17
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|17
|9
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|17
|7