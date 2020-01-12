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Насьонал - Порту 12 Января прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
12 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Насьонал
Остановлен
0 : 0
Порту

    0'
    45'
    90'
    • 5'
      Родригу Мора
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Порту, которое состоится 12 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Насьонал
    Фуншал
    Порту
    Порту
    37 Бразилия вр Лукас
    22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
    4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
    5 Португалия зщ Жозе Гомеш
    38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
    10 Португалия пз Луиш Эстевеш
    27 Сенегал пз Джибриль Сумаре
    8 Португалия пз Бруну Кошта
    88 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
    99 Бразилия нп Dudu Teodora
    23 Бразилия нп Isaac Aguiar
    99 Португалия вр Диогу Кошта
    52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
    24 Аргентина зщ Патрисио Перес
    4 Бразилия зщ Отавио
    13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
    11 Бразилия зщ Пепе
    6 Канада пз Стефен Эуштакиу
    86 Португалия пз Родригу Мора
    20 Португалия пз Андре Франку
    22 Аргентина пз Алан Варела
    9 Испания нп Саму Омородион
    Запасные
    1 Португалия вр Руй Энкарнасау
    2 Португалия зщ Жоау Аурелиу
    33 Португалия зщ Chico Goncalves
    34 Бразилия зщ Leonardo Santos
    15 Тунис пз Чиеб Лабиди
    18 Португалия пз Andre Sousa
    70 Англия пз Арвин Аппиа
    17 Бразилия нп Даниэл Пенья
    89 Португалия нп Диего Соуза
    14 Португалия вр Клаудиу Рамуш
    3 Португалия зщ Тьягу Джало
    23 Португалия зщ Жоау Мариу
    10 Португалия пз Фабиу Виейра
    15 Португалия пз Васку Соуза
    17 Испания пз Иван Хайме
    70 Португалия пз Гонсалу Боржеш
    19 Англия нп Дэнни Намасо
    27 Швеция нп Дениз Гюль
    Главные тренеры
    Португалия Витор Бруну
    История личных встреч
    18.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Насьонал0 : 1Порту
    12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Насьонал2 : 4 ДВПорту
    20.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Порту2 : 0Насьонал
    12.05.2019 Португалия - Примейра 33-й тур Насьонал0 : 4Порту
    08.01.2019 Португалия - Примейра 16-й тур Порту3 : 1Насьонал
    04.03.2017 Португалия - Примейра 24-й тур Порту7 : 0Насьонал
    01.10.2016 Португалия - Примейра 7-й тур Насьонал0 : 4Порту
    17.04.2016 Португалия - Примейра 30-й тур Порту4 : 0Насьонал
    14.12.2015 Португалия - Примейра 13-й тур Насьонал1 : 2Порту
    21.03.2015 Португалия - Примейра 26-й тур Насьонал1 : 1Порту
    29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 1Насьонал
    23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 2 : 2Насьонал
    19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал0 : 2
    14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Насьонал1 : 0
    07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 1Насьонал
    28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Порту4 : 0
    21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 3Порту
    16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Порту2 : 0
    12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 0
    07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Порту
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Спортинг1741
    2
    Квалификация Лиги чемпионов
    		Порту1640
    3
    Квалификация Лиги Европы
    		Бенфика1738
    4
    Квалификация Лиги конференций
    		Брага1731
    5 Санта-Клара1731
    6 Витория Гимарайнш1725
    7 Каза Пия1724
    8 Морейренсе1722
    9 Фамаликан1720
    10 Риу Аве1720
    11 Жил Висенте1719
    12 Эшторил1718
    13 Эштрела1716
    14 АВС1715
    15 Арока1715
    16
    Стыковая зона
    		Фаренсе1714
    17
    Зона вылета
    		Насьонал1613
    18
    Зона вылета
    		Боавишта1712

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