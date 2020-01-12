Насьонал - Порту 12 Января прямая трансляция
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
12 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Остановлен
0 : 0
0'
45'
90'
- 5'Родригу Мора
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Порту, которое состоится 12 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Порту
Порту
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|27
|пз
|Джибриль Сумаре
|8
|пз
|Бруну Кошта
|88
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|99
|нп
|Dudu Teodora
|23
|нп
|Isaac Aguiar
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|4
|зщ
|Отавио
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|11
|зщ
|Пепе
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|86
|пз
|Родригу Мора
|20
|пз
|Андре Франку
|22
|пз
|Алан Варела
|9
|нп
|Саму Омородион
Запасные
|1
|вр
|Руй Энкарнасау
|2
|зщ
|Жоау Аурелиу
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
|18
|пз
|Andre Sousa
|70
|пз
|Арвин Аппиа
|17
|нп
|Даниэл Пенья
|89
|нп
|Диего Соуза
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|15
|пз
|Васку Соуза
|17
|пз
|Иван Хайме
|70
|пз
|Гонсалу Боржеш
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|27
|нп
|Дениз Гюль
Главные тренеры
|Витор Бруну
История личных встреч
|18.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 1
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 4 ДВ
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|12.05.2019
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 4
|08.01.2019
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 1
|04.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|7 : 0
|01.10.2016
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|17.04.2016
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|4 : 0
|14.12.2015
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|21.03.2015
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|16
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|17
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|17
|31
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|17
|24
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Фамаликан
|17
|20
|10
|Риу Аве
|17
|20
|11
|Жил Висенте
|17
|19
|12
|Эшторил
|17
|18
|13
|Эштрела
|17
|16
|14
|АВС
|17
|15
|15
|Арока
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12