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Гронинген - Алмере Сити 12 Января прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
12 Января 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Гронинген
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Алмере Сити, которое состоится 12 Января 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Алмере Сити
Алмере
1НидерландыврЭтьен Вассен
36НидерландызщMaxim Mariani
3НидерландызщТеймен Блокзейл
43БельгиязщМарвин Персман
22НидерландыпзФинн Стам
8НорвегияпзЙохан Хове
4НидерландыпзЙоей Пелюпесси
14НидерландыпзJorg Schreuders
11ФранциянпНоам Эмеран
9ИсландиянпБриньольфур Дарри Виллюмссон
25НидерландынпТейс Остинг
1НидерландыврНордин Баккер
20НидерландызщХамби Акуйоби
3НидерландызщЙоей Якобс
22ФранциязщТео Барбе
14ГрециязщВасилиос Загаритис
5НидерландызщJochem Ritmeester van de Kamp
8БельгияпзAnas Tahiri
19НидерландыпзТом Хайе
16Босния и ГерцеговинапзАди Налич
11ФранциянпЖуниор Кадиль
9ФранциянпТомас Робине
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турАлмере Сити1 : 1Гронинген
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала3 : 1Гронинген
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур2 : 0Гронинген
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турГронинген0 : 0
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турГронинген2 : 0
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур5 : 0Гронинген
21.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й турАлмере Сити3 : 0
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур3 : 0Алмере Сити
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турАлмере Сити1 : 3
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 0Алмере Сити
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур3 : 0Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1745
2
Лига чемпионов
Аякс1739
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1736
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1735
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1732
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1731
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Виллем II1722
10 НАК Бреда1722
11 Херенвен1721
12 НЕК Неймеген1717
13 ПЕК Зволле1717
14 Гронинген1616
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити179
18
Зона вылета
Валвейк177

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