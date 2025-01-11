Гронинген - Алмере Сити 12 Января прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
12 Января 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Алмере Сити, которое состоится 12 Января 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Этьен Вассен
|36
|зщ
|Maxim Mariani
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|43
|зщ
|Марвин Персман
|22
|пз
|Финн Стам
|8
|пз
|Йохан Хове
|4
|пз
|Йоей Пелюпесси
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|11
|нп
|Ноам Эмеран
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|25
|нп
|Тейс Остинг
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|22
|зщ
|Тео Барбе
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|8
|пз
|Anas Tahiri
|19
|пз
|Том Хайе
|16
|пз
|Ади Налич
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|9
|нп
|Томас Робине
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|5 : 0
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|45
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|39
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|17
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|17
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|32
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Виллем II
|17
|22
|10
|НАК Бреда
|17
|22
|11
|Херенвен
|17
|21
|12
|НЕК Неймеген
|17
|17
|13
|ПЕК Зволле
|17
|17
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|17
|9
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|17
|7