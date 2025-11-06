Энцо Мареска прокомментировал осечку «Челси» в игре Лиги чемпионов против «Карабаха»

Дата публикации: 06-11-2025 13:43

Главный тренер футбольного клуба «Челси» Энцо Мареска прокомментировал неожиданную ничью своей команды в домашнем матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против азербайджанского «Карабаха». Напряжённая встреча завершилась с результатом 2:2.

«Для меня ключевым моментом стало то, как мы действовали в собственной штрафной площади. Моё недовольство вызвали оба гола, которые мы пропустили: на мой взгляд, это были абсолютно ненужные и глупые ошибки, которых нельзя допускать на таком уровне. Хотя мы много раз выходили на ударные позиции у чужих ворот, нам не хватало точности и хладнокровия в завершающей стадии атак. Повторюсь, «Карабах» — очень достойный и организованный соперник. Я уже отмечал их игру раньше, и сегодня они подтвердили свой высокий класс, особенно на своём поле, где противостоять им всегда очень тяжело», — приводит слова Энцо Марески издание Goal.com.

По итогам четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» занимает 15-е место, имея семь набранных очков. Лондонский «Челси» также располагает семью очками, но занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, что сохраняет интригу в борьбе за выход из группы.