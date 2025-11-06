Криштиану Роналду: «Я самый известный человек в мире - кто может быть популярнее? Даже Трампа я обошёл»

Дата публикации: 06-11-2025 18:57

Легендарный нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания мировой общественности. В недавнем интервью известному журналисту Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube-канале, 40-летний футболист сделал смелое заявление о своей популярности и планах на будущее.

«Я считаю, что являюсь самым известным человеком на планете. Дональд Трамп, конечно, очень заметная фигура, особенно на политической арене, но я уверен, что обо мне знают даже больше людей по всему миру. Назовите мне хоть одну более узнаваемую персону, чем я», — заявил Роналду, отметив, что его имя знакомо миллиардам людей, независимо от их интересов и страны проживания.

Также футболист признался, что ему хотелось бы лично встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Прошлым летом Роналду даже отправил в Белый дом специальную футболку с собственным автографом, выразив уважение к Трампу. «Дональд Трамп может внести позитивные перемены в мире. Если бы у меня появилась возможность поговорить с ним, я бы сказал, что у нас действительно есть кое-что общее. Однако подробно рассказывать об этом в интервью я не стал бы,» — добавил Роналду.