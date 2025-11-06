Не только Nike и Adidas: 5 производителей футбольной экипировки, на которых стоит обратить внимание

Дата публикации: 06-11-2025 18:30

Джерси, бутсы и мячи всегда были неотъемлемой частью большой игры и помогали увековечить самые грандиозные эпизоды в истории футбола. Однако не все крутится вокруг Nike, Adidas и Puma: 1xBet расскажет о пяти менее раскрученных производителях, которые знают толк в своем деле и заслуживают вашего внимания.

Umbro — британская классика с душой олдскула

Долгое время экипировка от Umbro была символом триумфа английского футбола. В форме этого бренда сборная «Трех львов» выиграла чемпионат мира 1966. А еще в ней зажигал великолепный Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона в 1990-х. Фирменный ромб Umbro знает цену больших побед и продолжает украшать джерси настоящих чемпионов.

Macron — мастер кастомных дизайнов

В различных рейтингах самых красивых футбольных форм последних сезонов комплекты от Adidas и Nike встречаются не так уж часто, зато джерси от Macron всегда на вершине. Болельщики ценят умение дизайнеров итальянского бренда превратить обычную футболку в настоящее искусство.



Завораживающая мозаика для Альмерии, вездесущий орел для Кристал Пэлас и насыщенные цвета Болоньи — вот яркие примеры того, как должна выглядеть современная футбольная форма.



Lotto — возрождение футбольной классики





Пик популярности этого итальянского бренда пришелся на середину 1990-х годов, когда в бутсах с двойным ромбом зажигали Кларенс Зеедорф, Андрей Шевченко, Джузеппе Синьори и другие звезды Серии А. Спустя еще десятилетие компания представила первые бутсы без шнурков.

После революционных релизов в истории бренда началась черная полоса, но сейчас у Lotto открылось второе дыхание, и они радуют болельщиков классным миксом ретро-дизайнов и современных технологий. Сегодня двойной ромб украшает свежие коллекции футбольных джерси для уличных фанатов, объединяя традиции и casual-стиль.

Kappa — символ итальянской футбольной элегантности

В своем время в форме с логотипом этой компании выходила на поле Рома с Франческо Тотти. Итальянский бренд всегда был образцом новаторства и смелых решений в мире футбольной экипировки. В сезоне 2021/2022 Kappa сделала громкий камбэк в элиту производителей джерси, представив элегантную форму Венеции, которая впервые за 19 лет сыграла в Серии А. Дизайнерам удалось передать неповторимый вайб города на воде и вернуть себе признание футбольного комьюнити.

Hummel — наследие и неповторимый скандинавский стиль

Философия датского бренда гласит: «Спорт — это не только результат, но и идентичность». Казалось бы, с этой фразой на груди должны играть все команды Хосепа Гвардиолы и Микеля Артеты, но пока Hummel радует фирменными уголками болельщиков сборной Дании, Реал Бетис, Кельна и Сельты. Каждый комплект формы этого бренда имеет свой неповторимый характер и выделяется на фоне шаблонных дизайнов.

