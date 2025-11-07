«Челси» нацелен вернуть Рюдигера из мадридского «Реала»

Дата публикации: 07-11-2025 12:12

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может покинуть испанский клуб в ближайшее время. Как сообщает издание Marca, 32-летний немецкий футболист рассматривает возможность возвращения в Англию, где в его услугах заинтересован лондонский «Челси» — команда, за которую Рюдигер уже выступал на протяжении пяти лет.

По информации источника, «синие» внимательно следят за ситуацией вокруг игрока и готовы сделать предложение, если «Реал» примет решение расстаться с защитником. Рюдигер остается важной фигурой в обороне мадридцев, однако руководство клуба не исключает частичного обновления состава летом 2026 года, когда истекает контракт футболиста.

При этом у немца есть и альтернативные варианты развития карьеры. Несколько клубов из Саудовской Аравии готовы предложить ему выгодный контракт, значительно превышающий условия, которые он имеет в Испании. Однако сам Рюдигер, по данным Marca, предпочел бы остаться в Европе, где у него сохраняется высокий уровень мотивации и спортивных амбиций.

Антонио Рюдигер перешёл в «Реал» летом 2022 года на правах свободного агента после завершения соглашения с «Челси». За это время он провёл более 80 матчей за мадридский клуб, выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также выступал в финале Лиги чемпионов.

Рыночная стоимость защитника оценивается примерно в 15 миллионов евро. Несмотря на возраст, он остаётся одним из самых стабильных и надёжных игроков в составе «сливочных».

Возвращение Рюдигера на «Стэмфорд Бридж» могло бы стать символичным шагом — в «Челси» немец оставил о себе отличные воспоминания, став ключевой фигурой обороны при Томасе Тухеле и помогая клубу завоевать Лигу чемпионов в 2021 году.