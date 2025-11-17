В Аргентине полиция распылила перцовый газ на футболистов

Дата публикации: 17-11-2025 20:01

«Депортиво» Мадрин в напряжённом полуфинальном матче добился минимальной победы над «Депортиво» Морон со счётом 1:0, получив ценнейшее право побороться за выход в аргентинскую Примеру. Впрочем, по-настоящему драматические и бурные события на стадионе развернулись не на игровом поле во время основного времени встречи, а уже после финального свистка — именно тогда страсти достигли апогея. Футболисты обеих команд оказались втянуты в крупную потасовку, для разгона которой стюардам и сотрудникам полиции пришлось прибегнуть к решительным мерам вмешательства.

Ключевым эпизодом, который стал отправной точкой для эскалации столткновения, стало решение главного арбитра игры Пабло Эчаваррии назначить опасный штрафной удар в пользу хозяев поля. Именно после этого стандарта «Депортиво» Мадрин сумел забить единственный в матче результативный мяч. Такое мужевое решение вызвало жесткое недовольство у гостей: футболисты «Депортиво» Морон посчитали, что арбитр допустил ошибку, и стали активно высказывать претензии по горячим следам, а вскоре к ним присоединились члены тренерского штаба и даже некоторые болельщики, которые ворвались на поле, не скрывая своего разочарования и возмущения.

Инцидент мгновенно перерос в хаотичную схватку. Для предотвращения тяжелых последствий на газон к футбольным командам устремились сотрудники полиции. Стражи порядка были экипированы по всем правилам: с щитами, в бронежилетах, при поддержке перцовых баллончиков. Им пришлось оттеснять наиболее агрессивных игроков и болельщиков, распыляя перцовый газ прямо в толпу и образуя кордоны на газоне. Некоторые футболисты «Депортиво» Морон упорно провоцировали конфликт с полицейскими, в то время как их одноклубники и представители тренерского штаба старались успокоить ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию насилия.

Несмотря на попытки полиции восстановить порядок, вспышка агрессии не утихла: бойцы обеих команд продолжили обмениваться ударными репликами и толчками. В одном из эпизодов несколько игроков «Депортиво» Морон даже погнались за футболистом соперников, что стало ещё одним всплеском негодования рядом с трибунами, где вспыхнули фаеры. Болельщики включились в конфликт, что только усугубило ситуацию и осложнило работу сотрудников службы безопасности.

После столь бурного противостояния на футбольном поле «Депортиво» Мадрин, несмотря на все препятствия и нервное напряжение, выходит в финал плей-офф. Теперь им предстоит столкнуться с командой «Эстудиантес» Рио Куарто в схватке за право попасть в высший дивизион argentinской лиги. Это противостояние приобретает особую остроту на фоне последнего инцидента, а болельщики обеих команд с замиранием сердца ожидают решающей встречи, надеясь, что на этот раз страсти будут кипеть только в рамках спортивной борьбы.