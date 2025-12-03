Одежгор поделился мнением накануне матча «Арсенала» с «Брентфордом» в АПЛ

Дата публикации: 03-12-2025 17:04

Полузащитник лондонского клуба "Арсенал" Мартин Эдегор поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором "канонирам" предстоит сыграть против "Брентфорда".

"Сегодня вечером нас ожидает ещё один крайне важный матч, и команда снова будет готова проявить себя. Мы хорошо знаем, что нам предстоит встретиться с Брентфордом - это крепкий соперник, который показал свою силу и уверенность, выиграв в последнем туре. У них есть классные игроки, и мы уверены, что они подойдут к этой встрече максимально собранно. Мы ждем напряженной и интересной борьбы на поле. Приятно вернуться домой, на родной стадион, ведь поддержка болельщиков всегда придает нам дополнительных сил. Я абсолютно уверен, что наши фанаты с большим нетерпением ждут этого вечернего противостояния и поддержат команду на каждом участке поля", - приводит официальный сайт клуба слова Эдегора.

На данный момент после 13 проведённых встреч в рамках чемпионата Англии "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в общей сложности 30 очков и демонстрируя уверенную игру. В свою очередь "Брентфорд" располагается на 12-й позиции с 19 очками, что подтверждает высокий уровень конкуренции в нынешнем сезоне. Важно отметить, что обе команды настроены на принципиальную борьбу, и предстоящий матч обещает быть насыщенным на эмоции и интересные моменты для всех любителей футбола.