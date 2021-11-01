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Манчестер Сити - Вест Хэм 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Манчестер СитиВест Хэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вест Хэм, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед0 : 0 5 : 3Манчестер Сити
27.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
19.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Манчестер Сити2 : 0Вест Хэм Юнайтед
10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вест Хэм Юнайтед0 : 5Манчестер Сити
17.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи 1/2 финала Манчестер Сити4 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Сити1 : 0Вест Хэм Юнайтед
24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
29.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Вест Хэм Юнайтед1 : 4Манчестер Сити
03.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед

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