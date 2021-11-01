Манчестер Сити - Вест Хэм 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 13-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вест Хэм, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 1
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|19.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 0
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 5
|17.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|1/2 финала
|4 : 1
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 4
|29.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 4
|03.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1