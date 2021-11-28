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Рома - Торино 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
28 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
РомаТорино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Торино, которое состоится 28 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Торино
Турин
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
18.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Торино3 : 1Рома
17.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Рома3 : 1Торино
29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Торино2 : 3Рома
05.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Рома0 : 2Торино
19.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Рома3 : 2Торино
19.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Торино0 : 1Рома
09.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Рома3 : 0Торино
20.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Рома1 : 2Торино
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Торино0 : 1Рома
19.02.2017 Италия - Серия А Тур 25 Рома4 : 1Торино

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