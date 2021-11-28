Рома - Торино 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
28 Ноября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Торино, которое состоится 28 ноября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Торино
Турин
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Иван Юрич
История личных встреч
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|3 : 1
|17.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 3
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 2
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 1
|09.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|3 : 0
|20.12.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 1
|19.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|4 : 1