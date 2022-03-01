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Динамо М - ЦСКА 21 Марта прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва (Москва, Россия), вместимость: 11500
21 марта 2022, понедельник. 19:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 3-й матч
Динамо М ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Динамо М - ЦСКА, которое состоится 21 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Николаевич Кудашов
Россия Сергей Викторович Фёдоров
История личных встреч
19.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад ЦСКА4 : 2Динамо М
17.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад ЦСКА3 : 2Динамо М
28.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА3 : 4Динамо М
06.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М2 : 3 ОТЦСКА
17.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА2 : 3 БДинамо М
06.10.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М0 : 3ЦСКА
25.08.2021 Кубок мэра Москвы Группа А ЦСКА2 : 3Динамо М
27.01.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М4 : 1ЦСКА
01.11.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Динамо М4 : 3ЦСКА
18.10.2020 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА2 : 1Динамо М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии — 2-0 в пользу ЦСКА.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
2 : 3 ОТ
Динамо М
Северсталь
5 : 2
Северсталь
Динамо М
3 : 2
Динамо М
Северсталь
2 : 1
4
3
21
19
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
3 : 4
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
3 : 1
4
1
21
11
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
3 : 6
Салават Юлаев
Сибирь
3 : 2
4
1
16
10
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
2 : 3 ОТ
Ак Барс
Авангард
4 : 3 ОТ
Авангард
Ак Барс
2 : 0
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW2
 ЦСКА
Динамо М
ЦСКА
Динамо М
3 : 2
ЦСКА
Динамо М
4 : 2
Динамо М
ЦСКА
21.03
Динамо М
ЦСКА
23.03
ЦСКА
Динамо М
25.03
Динамо М
ЦСКА
27.03
ЦСКА
Динамо М
29.03
2
0
7
4
SFW1
 СКА
Спартак
СКА
Спартак
1 : 6
СКА
Спартак
20.03
Спартак
СКА
22.03
Спартак
СКА
24.03
СКА
Спартак
26.03
Спартак
СКА
28.03
СКА
Спартак
30.03
0
1
1
6
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE2
 Трактор
Салават Юлаев
Трактор
Салават Юлаев
0 : 1
Трактор
Салават Юлаев
4 : 1
Салават Юлаев
Трактор
21.03
Салават Юлаев
Трактор
23.03
Трактор
Салават Юлаев
25.03
Салават Юлаев
Трактор
27.03
Трактор
Салават Юлаев
29.03
1
1
4
2
SFE1
 Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Авангард
1 : 8
Металлург Мг
Авангард
5 : 7
Авангард
Металлург Мг
22.03
Авангард
Металлург Мг
24.03
Металлург Мг
Авангард
26.03
Авангард
Металлург Мг
28.03
Металлург Мг
Авангард
30.03
0
2
6
15
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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