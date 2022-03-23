Жальгирис - АСВЕЛ прямая трансляция 23.03.2022
Стадион: Жальгирис-Арена (Каунас, Литва), вместимость: 15402
23 марта 2022, среда. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Жальгирис - АСВЕЛ, которое состоится 23 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жальгирис-Арена (Каунас, Литва). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жальгирис
Каунас, Литва
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
|Очки
|0
|раз
|Тай Уэбстер
0
|1
|цен
|Марек Блажевич
0
|4
|раз
|Лукас Лекавичюс
10
|7
|цен
|Джош Небо
4
|13
|фор
|Паулюс Янкунас
10
|16
|фор
|Каролис Лукошюнас
3
|21
|защ
|Артурас Милакнис
11
|32
|защ
|Янис Стрелниекс
0
|34
|фор
|Тайлер Кавано
8
|55
|лёг
|Нильс Гиффей
5
|77
|цен
|Жоффри Ловернь
2
|92
|лёг
|Эдгарас Улановас
15
|Очки
|0
|защ
|Эли Окобо
21
|1
|фор
|Виктор Вембаньяма
14
|3
|раз
|Крис Джонс
16
|5
|фор
|Шарль Кауди
0
|8
|раз
|Антуан Дьо
0
|9
|раз
|Маркос Найт
4
|14
|фор
|Джеймс Гист
4
|19
|цен
|Юссуфа Фалл
8
|23
|защ
|Дэвид Лайти
5
|32
|раз
|Маттье Стразель
0
|37
|фор
|Костас Адетокунбо
0
Главные тренеры
|Юре Здовц
|Теренс Джонатан Паркер
История личных встреч
|01.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|88 : 76
|02.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 27
|85 : 75
|29.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 3
|74 : 83
|30.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|74 : 79
|25.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 4
|70 : 56
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|25
|0.800
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|25
|0.720
| 3
Плей-офф
|Олимпиакос
|25
|0.680
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|24
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|24
|0.583
| 6
Плей-офф
|Бавария
|23
|0.522
| 7
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|23
|0.522
| 8
Плей-офф
|Монако
|24
|0.458
|9
|Црвена Звезда
|24
|0.458
|10
|Баскония
|25
|0.400
|11
|Фенербахче
|22
|0.409
|12
|Альба
|23
|0.391
|13
|АСВЕЛ
|25
|0.320
|14
|Панатинаикос
|24
|0.292
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000