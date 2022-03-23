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Жальгирис - АСВЕЛ прямая трансляция 23.03.2022

Стадион: Жальгирис-Арена (Каунас, Литва), вместимость: 15402
23 марта 2022, среда. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур
Жальгирис АСВЕЛ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Жальгирис - АСВЕЛ, которое состоится 23 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жальгирис-Арена (Каунас, Литва). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жальгирис
Каунас, Литва
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Очки
0Новая ЗеландияразТай Уэбстер
0
1ЛитваценМарек Блажевич
0
4ЛитваразЛукас Лекавичюс
10
7СШАценДжош Небо
4
13ЛитвафорПаулюс Янкунас
10
16ЛитвафорКаролис Лукошюнас
3
21ЛитвазащАртурас Милакнис
11
32ЛатвиязащЯнис Стрелниекс
0
34СШАфорТайлер Кавано
8
55ГерманиялёгНильс Гиффей
5
77ФранцияценЖоффри Ловернь
2
92ЛитвалёгЭдгарас Улановас
15
Очки
0ФранциязащЭли Окобо
21
1ФранцияфорВиктор Вембаньяма
14
3СШАразКрис Джонс
16
5ФранцияфорШарль Кауди
0
8ФранцияразАнтуан Дьо
0
9СШАразМаркос Найт
4
14СШАфорДжеймс Гист
4
19СенегалценЮссуфа Фалл
8
23СШАзащДэвид Лайти
5
32ФранцияразМаттье Стразель
0
37ГрецияфорКостас Адетокунбо
0
Главные тренеры
СловенияЮре Здовц
ФранцияТеренс Джонатан Паркер
История личных встреч
01.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 1 АСВЕЛ88 : 76Жальгирис
02.03.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 27 Жальгирис85 : 75АСВЕЛ
29.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 3 АСВЕЛ74 : 83Жальгирис
30.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 АСВЕЛ74 : 79Жальгирис
25.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 Жальгирис70 : 56АСВЕЛ
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона25 0.800
2
Плей-офф
Реал Мадрид25 0.720
3
Плей-офф
Олимпиакос25 0.680
4
Плей-офф
Олимпия Милан24 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес24 0.583
6
Плей-офф
Бавария23 0.522
7
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив23 0.522
8
Плей-офф
Монако24 0.458
9 Црвена Звезда24 0.458
10 Баскония25 0.400
11 Фенербахче22 0.409
12 Альба23 0.391
13 АСВЕЛ25 0.320
14 Панатинаикос24 0.292
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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