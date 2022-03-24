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Эстония - Кипр 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
24 марта 2022, четверг. 20:00 МСК. Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия);
Эстония Кипр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Кипр, которое состоится 24 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстония
Кипр
Главные тренеры
Швейцария Томас Хеберли
Греция Никос Костеноглу
История личных встреч
03.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа H. Тур 8 Эстония1 : 0Кипр
25.03.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа H. Тур 5 Кипр0 : 0Эстония
Турнирная таблица
Лига A. 1/2 финала
Италия
Испания
1 : 2
Бельгия
Франция
2 : 3
Лига A. За 3-е место
Италия
Бельгия
2 : 1
Лига A. Финал
Испания
Франция
1 : 2
Лига C. Плей-офф за право остаться
Команда12
Эстония
Кипр
24.0329.03
Команда12
Молдавия
Казахстан
24.0329.03

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