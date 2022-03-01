Молдова - Казахстан 24 Марта прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
24 марта 2022, четверг. 20:00 МСК. Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдова - Казахстан, которое состоится 24 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия
Казахстан
Главные тренеры
|Сергей Викторович Клещенко
|Андрей Владимирович Карпович
История личных встреч
|21.02.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|18.02.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|1 : 3
Турнирная таблица
Лига A. 1/2 финала
| Италия
Испания
|1 : 2
| Бельгия
Франция
|2 : 3
Лига A. За 3-е место
| Италия
Бельгия
|2 : 1
Лига A. Финал
| Испания
Франция
|1 : 2
Лига C. Плей-офф за право остаться
|Команда
|1
|2
| Эстония
Кипр
|24.03
|29.03
|Команда
|1
|2
| Молдавия
Казахстан
|24.03
|29.03