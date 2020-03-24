Венгрия - Сербия 24 Марта прямая трансляция
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
24 марта 2022, четверг. 21:30 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Сербия, которое состоится 24 Марта 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Сербия
Главные тренеры
|Марко Росси
|Драган Стойкович
История личных встреч
|15.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. Тур 5
|1 : 1
|11.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. Тур 3
|0 : 1