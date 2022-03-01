Шотландия - Польша 24 Марта прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
24 марта 2022, четверг. 22:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Польша, которое состоится 24 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Польша
Главные тренеры
|Стив Кларк
История личных встреч
|08.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. Тур 9
|2 : 2
|14.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. Тур 3
|2 : 2
|05.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|0 : 1