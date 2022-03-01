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Шотландия - Польша 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
24 марта 2022, четверг. 22:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Шотландия Польша

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Польша, которое состоится 24 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Польша
Главные тренеры
Шотландия Стив Кларк
История личных встреч
08.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. Тур 9 Шотландия2 : 2Польша
14.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. Тур 3 Польша2 : 2Шотландия
05.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Польша0 : 1Шотландия

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