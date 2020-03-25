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Пятница 25 марта

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20:00  ru Мали - Тунис 20:00  ru Гран-при Саудовской Аравии 2 21:00  ru Мальта - Азербайджан 21:00  ru Монако - Баскония
21:15  ru Румыния - Греция 22:00  ru АСВЕЛ - Олимпиакос 22:00  ru Альба - Црвена Звезда 22:15  ru Люксембург - Сев Ирландия
22:30  ru Египет - Сенегал 22:30  ru Гана - Нигерия 22:45  ru Сан-Марино - Литва 22:45  ru Босния - Грузия
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Румыния - Греция 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния), вместимость: 27557
25 марта 2022, пятница. 21:15 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Румыния Греция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Греция, которое состоится 25 Марта 2022 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Греция
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
Уругвай Густаво Пойет
История личных встреч
07.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. Тур 8 Румыния0 : 0Греция
07.09.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. Тур 1 Греция0 : 1Румыния
19.11.2013 ЧМ-2014 - Европа Плей-офф Румыния1 : 1Греция
15.11.2013 ЧМ-2014 - Европа Плей-офф Греция3 : 1Румыния
15.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Греция1 : 3Румыния

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