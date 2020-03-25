Румыния - Греция 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния), вместимость: 27557
25 марта 2022, пятница. 21:15 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Греция, которое состоится 25 Марта 2022 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Греция
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Густаво Пойет
История личных встреч
|07.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. Тур 8
|0 : 0
|07.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. Тур 1
|0 : 1
|19.11.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Плей-офф
|1 : 1
|15.11.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Плей-офф
|3 : 1
|15.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|1 : 3