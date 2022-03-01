Сан-Марино - Литва 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5387
25 марта 2022, пятница. 22:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Литва, которое состоится 25 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на стадионе: Олимпико (Серравалле, Сан-Марино). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Марино
Литва
Главные тренеры
|Франко Варрелла
|Вальдас Вацлавич Иванаускас
История личных встреч
|08.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. Тур 8
|2 : 1
|08.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. Тур 1
|0 : 2