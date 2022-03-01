Парагвай - Эквадор 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Антонио Аранда - Антонио Оддоне Сарубби (Сьюдад-дель-Эсте, Парагвай), вместимость: 28000
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Эквадор, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Антонио Аранда - Антонио Оддоне Сарубби (Сьюдад-дель-Эсте, Парагвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Эквадор
|1
|вр
|Антони Сильва
|4
|зщ
|Блас Риверос
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|2
|зщ
|Роберт Рохас
77'
|14
|пз
|Адриан Кубас
66'
|10
|пз
|Мигель Альмирон
|8
|пз
|Ричард Ортис
|20
|пз
|Ричард Санчес
77'
|19
|пз
|Хулио Сесар Энсисо
77'
|9
|нп
|Роберт Моралес
14'
|11
|нп
|Анхель Ромеро
14'
|23
|пз
|Матиас Вильясанти
66'
|13
|зщ
|Альберто Эспинола
77'
|16
|пз
|Хосе Флорентин
77'
|18
|пз
|Давид Кольман
77'
|1
|вр
|Херман Галиндес
|7
|зщ
|Первис Эступиньян
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
46'
|6
|зщ
|Байрон Кастильо
|20
|пз
|Себастьян Мендес
76'
|8
|пз
|Карлос Груэсо
|10
|пз
|Хоао Рохас
46'
|15
|нп
|Анхель Мена
76'
|13
|нп
|Эннер Валенсия
58'
|16
|нп
|Джереми Сармиенто
46'
|5
|нп
|Ромарио Ибарра
46'
|11
|нп
|Майкл Эстрада
58'
|23
|пз
|Микаэль Карселен
76'
|9
|нп
|Хорди Кайседо
76'
Запасные
|12
|вр
|Роберто Фернандес
|22
|вр
|Сантьяго Рохас
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|6
|зщ
|Луис Сарате
|17
|пз
|Хесус Медина
|21
|пз
|Оскар Ромеро
|7
|нп
|Карлос Феррейра
|12
|вр
|Хорхе Пинос
|22
|вр
|Веллингтон Рамирес
|4
|зщ
|Роберт Арболеда
|14
|зщ
|Хавьер Арреага
|19
|зщ
|Луис Фернандо Леон
|18
|зщ
|Диего Паласиос
|21
|пз
|Хосе Сифуэнтес
Главные тренеры
|Гильермо Баррос Скелотто
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|2 : 0
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 13
|2 : 1
|25.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|2 : 2
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 12
|4 : 1
|12.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 3
|2 : 1
|04.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 1
|0 : 0
|02.04.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 12
|1 : 1
|18.11.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 3
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|15
|39
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|15
|35
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|16
|25
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|16
|22
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|16
|21
|6
|Колумбия
|17
|20
|7
|Чили
|16
|19
|8
|Боливия
|17
|15
|9
|Парагвай
|16
|13
|10
|Венесуэла
|16
|10