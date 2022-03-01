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Парагвай - Эквадор 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Антонио Аранда - Антонио Оддоне Сарубби (Сьюдад-дель-Эсте, Парагвай), вместимость: 28000
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла);
Парагвай Эквадор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Эквадор, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Антонио Аранда - Антонио Оддоне Сарубби (Сьюдад-дель-Эсте, Парагвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Эквадор
1ПарагвайврАнтони Сильва
4ПарагвайзщБлас Риверос
15ПарагвайзщГуставо Гомес
5ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
2ПарагвайзщРоберт Рохас
77'
14ПарагвайпзАдриан Кубас
66'
10ПарагвайпзМигель Альмирон
8ПарагвайпзРичард Ортис
20ПарагвайпзРичард Санчес
77'
19ПарагвайпзХулио Сесар Энсисо
77'
9ПарагвайнпРоберт Моралес
14'
11ПарагвайнпАнхель Ромеро
14'
23ПарагвайпзМатиас Вильясанти
66'
13ПарагвайзщАльберто Эспинола
77'
16ПарагвайпзХосе Флорентин
77'
18ПарагвайпзДавид Кольман
77'
1ЭквадорврХерман Галиндес
7ЭквадорзщПервис Эступиньян
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
2ЭквадорзщФеликс Торрес
17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
46'
6ЭквадорзщБайрон Кастильо
20ЭквадорпзСебастьян Мендес
76'
8ЭквадорпзКарлос Груэсо
10ЭквадорпзХоао Рохас
46'
15ЭквадорнпАнхель Мена
76'
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
58'
16ЭквадорнпДжереми Сармиенто
46'
5ЭквадорнпРомарио Ибарра
46'
11ЭквадорнпМайкл Эстрада
58'
23ЭквадорпзМикаэль Карселен
76'
9ЭквадорнпХорди Кайседо
76'
Запасные
12ПарагвайврРоберто Фернандес
22ПарагвайврСантьяго Рохас
3ПарагвайзщОмар Альдерете
6ПарагвайзщЛуис Сарате
17ПарагвайпзХесус Медина
21ПарагвайпзОскар Ромеро
7ПарагвайнпКарлос Феррейра
12ЭквадорврХорхе Пинос
22ЭквадорврВеллингтон Рамирес
4ЭквадорзщРоберт Арболеда
14ЭквадорзщХавьер Арреага
19ЭквадорзщЛуис Фернандо Леон
18ЭквадорзщДиего Паласиос
21ЭквадорпзХосе Сифуэнтес
Главные тренеры
АргентинаГильермо Баррос Скелотто
АргентинаГуставо Альфаро
История личных встреч
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Эквадор2 : 0Парагвай
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 13 Парагвай2 : 1Эквадор
25.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 5 Эквадор2 : 2Парагвай
27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 12 Эквадор4 : 1Парагвай
12.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 3 Парагвай2 : 1Эквадор
04.07.2011 Кубок Америки Группа B. Тур 1 Парагвай0 : 0Эквадор
02.04.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 12 Эквадор1 : 1Парагвай
18.11.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 3 Парагвай5 : 1Эквадор
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия15 39
2
Финальная часть
Аргентина15 35
3
Финальная часть
Эквадор16 25
4
Финальная часть
Уругвай16 22
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу16 21
6 Колумбия17 20
7 Чили16 19
8 Боливия17 15
9 Парагвай16 13
10 Венесуэла16 10

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