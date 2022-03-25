Уругвай - Перу 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Сентенарио (Монтевидео, Уругвай), вместимость: 73235
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Главный судья: Андерсон Даронко (Бразилия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Перу, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сентенарио (Монтевидео, Уругвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Перу
|12
|вр
|Серхио Рочет
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|3
|зщ
|Диего Годин
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|10
|пз
|Хиорхьян де Арраскаета
84'
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Родриго Бентанкур
|8
|пз
|Факундо Пельистри
84'
|11
|нп
|Дарвин Нуньес
67'
|9
|нп
|Луис Суарес
76'
|21
|нп
|Эдинсон Кавани
67'
|14
|пз
|Лукас Торрейра
76'
|13
|зщ
|Дамиан Суарес
84'
|18
|нп
|Макси Гомес
84'
|1
|вр
|Педро Гальесе
|6
|зщ
|Мигель Трауко
|22
|зщ
|Александер Кальенс
|5
|зщ
|Карлос Самбрано
|17
|зщ
|Луис Адвинкула
|13
|пз
|Ренато Тапиа
|10
|пз
|Кристиан Куэва
77'
|19
|пз
|Йосимар Йотун
61'
|8
|пз
|Серхио Пенья
46'
|18
|пз
|Андре Каррильо
65'
|9
|нп
|Джанлука Лападула
77'
|20
|пз
|Эдисон Флорес
46'
|16
|пз
|Кристофер Гонсалес
61'
|23
|нп
|Сантьяго Орменьо
65'
|7
|пз
|Орасио Калькатерра
77'
|11
|нп
|Алекс Валера
77'
Запасные
|1
|вр
|Фернандо Муслера
|23
|вр
|Себастьян Соса
|19
|зщ
|Себастьян Коатес
|22
|зщ
|Мартин Касерес
|17
|зщ
|Матиас Винья
|7
|пз
|Николас де ла Крус
|20
|пз
|Факундо Торрес
|5
|пз
|Мануэль Угарте
|21
|вр
|Анхело Кампос
|12
|вр
|Карлос Каседа
|2
|зщ
|Луис Абрам
|3
|зщ
|Альдо Корсо
|4
|зщ
|Маркос Лопес
|15
|зщ
|Кристиан Рамос
|14
|пз
|Вильдер Картахена
Главные тренеры
|Диего Мартин Алонсо
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|1 : 1
|16.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|12.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|29.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 5
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 14
|2 : 1
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 6
|1 : 0
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 15
|1 : 2
|10.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 6
|4 : 2
|20.07.2011
|Кубок Америки
|1/2 финала
|0 : 2
|05.07.2011
|Кубок Америки
|Группа C. Тур 1
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|15
|39
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|15
|35
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|16
|25
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|16
|22
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|16
|21
|6
|Колумбия
|17
|20
|7
|Чили
|16
|19
|8
|Боливия
|17
|15
|9
|Парагвай
|16
|13
|10
|Венесуэла
|16
|10