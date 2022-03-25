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Уругвай - Перу 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Сентенарио (Монтевидео, Уругвай), вместимость: 73235
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Главный судья: Андерсон Даронко (Бразилия);
Уругвай Перу

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Перу, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сентенарио (Монтевидео, Уругвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Перу
12УругвайврСерхио Рочет
16УругвайзщМатиас Оливера
2УругвайзщХосе Хименес
3УругвайзщДиего Годин
4УругвайзщРональд Араухо
10УругвайпзХиорхьян де Арраскаета
84'
15УругвайпзФедерико Вальверде
6УругвайпзРодриго Бентанкур
8УругвайпзФакундо Пельистри
84'
11УругвайнпДарвин Нуньес
67'
9УругвайнпЛуис Суарес
76'
21УругвайнпЭдинсон Кавани
67'
14УругвайпзЛукас Торрейра
76'
13УругвайзщДамиан Суарес
84'
18УругвайнпМакси Гомес
84'
1ПеруврПедро Гальесе
6ПерузщМигель Трауко
22ПерузщАлександер Кальенс
5ПерузщКарлос Самбрано
17ПерузщЛуис Адвинкула
13ПерупзРенато Тапиа
10ПерупзКристиан Куэва
77'
19ПерупзЙосимар Йотун
61'
8ПерупзСерхио Пенья
46'
18ПерупзАндре Каррильо
65'
9ПерунпДжанлука Лападула
77'
20ПерупзЭдисон Флорес
46'
16ПерупзКристофер Гонсалес
61'
23ПерунпСантьяго Орменьо
65'
7ПерупзОрасио Калькатерра
77'
11ПерунпАлекс Валера
77'
Запасные
1УругвайврФернандо Муслера
23УругвайврСебастьян Соса
19УругвайзщСебастьян Коатес
22УругвайзщМартин Касерес
17УругвайзщМатиас Винья
7УругвайпзНиколас де ла Крус
20УругвайпзФакундо Торрес
5УругвайпзМануэль Угарте
21ПеруврАнхело Кампос
12ПеруврКарлос Каседа
2ПерузщЛуис Абрам
3ПерузщАльдо Корсо
4ПерузщМаркос Лопес
15ПерузщКристиан Рамос
14ПерупзВильдер Картахена
Главные тренеры
УругвайДиего Мартин Алонсо
АргентинаРикардо Гарека
История личных встреч
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Перу1 : 1Уругвай
16.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу1 : 1Уругвай
12.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Уругвай1 : 0Перу
29.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Уругвай0 : 0 4 : 5Перу
29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 14 Перу2 : 1Уругвай
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 6 Уругвай1 : 0Перу
07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 15 Перу1 : 2Уругвай
10.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 6 Уругвай4 : 2Перу
20.07.2011 Кубок Америки 1/2 финала Перу0 : 2Уругвай
05.07.2011 Кубок Америки Группа C. Тур 1 Уругвай1 : 1Перу
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия15 39
2
Финальная часть
Аргентина15 35
3
Финальная часть
Эквадор16 25
4
Финальная часть
Уругвай16 22
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу16 21
6 Колумбия17 20
7 Чили16 19
8 Боливия17 15
9 Парагвай16 13
10 Венесуэла16 10

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