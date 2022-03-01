ДР Конго - Марокко 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Стад де Мартир (Киншаса, ДР Конго), вместимость: 80000
25 марта 2022, пятница. 18:00 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ДР Конго - Марокко, которое состоится 25 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Мартир (Киншаса, ДР Конго). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ДР Конго
Марокко
Главные тренеры
|Эктор Купер
|Вахид Халилходжич
|Хуссейн Амотта
История личных встреч
|13.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|16.01.2017
|Кубок африканских наций
|Группа C. Тур 1
|1 : 0