Камерун - Алжир 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
25 марта 2022, пятница. 20:00 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - Алжир, которое состоится 25 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Камерун
Алжир
Главные тренеры
|Антониу Консейсау
|Джамель Бельмади
История личных встреч
|07.10.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа B. Тур 5
|2 : 0
|09.10.2016
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа B. Тур 1
|1 : 1