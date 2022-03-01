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Пятница 25 марта

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Камерун - Алжир 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
25 марта 2022, пятница. 20:00 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч
Камерун Алжир

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - Алжир, которое состоится 25 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Камерун
Алжир
Главные тренеры
Португалия Антониу Консейсау
Алжир Джамель Бельмади
История личных встреч
07.10.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа B. Тур 5 Камерун2 : 0Алжир
09.10.2016 ЧМ-2018 - Африка Группа B. Тур 1 Алжир1 : 1Камерун

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