Гана - Нигерия 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Баба Яра (Кумаси, Гана), вместимость: 51500
25 марта 2022, пятница. 22:30 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гана - Нигерия, которое состоится 25 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Баба Яра (Кумаси, Гана). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гана
Нигерия
Главные тренеры
|Милован Райевац
|Гернот Рор
История личных встреч
|11.10.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2011
|0 : 0
|28.01.2010
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|1 : 0
|03.02.2008
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|2 : 1