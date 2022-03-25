Мали - Тунис 25 Марта прямая трансляция
Стадион: 26 марта (Бамако, Мали), вместимость: 50000
25 марта 2022, пятница. 20:00 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали - Тунис, которое состоится 25 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: 26 марта (Бамако, Мали). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мали
Тунис
Главные тренеры
|Мохамед Магассуба
|Мондер Кебайер
История личных встреч
|12.01.2022
|Кубок африканских наций
|Группа F. Тур 1
|0 : 1
|15.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|28.06.2019
|Кубок африканских наций
|Группа E. Тур 2
|1 : 1