Ямайка - Сальвадор 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка), вместимость: 35000
25 марта 2022, пятница. 02:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ямайка - Сальвадор, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ямайка
Сальвадор
|1
|вр
|Андре Блэйк
|17
|зщ
|Дэмион Лоу
|19
|зщ
|Эдриан Мариаппа
|6
|зщ
|Richard King
|2
|зщ
|Грегори Ли
|21
|зщ
|Джавейн Браун
|10
|пз
|Равел Моррисон
|22
|пз
|Девон Уильямс
88'
|7
|нп
|Леон Бэйли
|16
|нп
|Daniel Green
71'
|11
|нп
|Андре Грэй
|18
|нп
|Atapharoy Bygrave
71'
|20
|пз
|Ramone Howell
88'
|1
|вр
|Mario Antonio González Martínez
|5
|зщ
|Рональд Родригес
|4
|зщ
|Эрик Савалета
|3
|зщ
|Роберто Домингес
|13
|зщ
|Александер Ларин
62'
|21
|зщ
|Брайан Тамакас
|10
|пз
|Эрик Кальвильо
79'
|6
|пз
|Нарсисо Орельяна
79'
|7
|пз
|Дарвин Серен
|17
|пз
|Хайро Энрикес
62'
|9
|нп
|Нельсон Бонилья
34'
|23
|пз
|Luis Styven Vásquez Velásquez
34'
|12
|зщ
|Мигель Лемус
62'
|11
|пз
|Хоакин Ривас
62'
|14
|пз
|Кристьян Мартинес
79'
|8
|нп
|Кевин Сантамария
79'
Запасные
|13
|вр
|Диллон Барнс
|23
|вр
|Амаль Найт
|8
|зщ
|Рикардо Томас
|3
|зщ
|Хамой Топей
|5
|зщ
|Tarick Ximines
|4
|пз
|Demar Rose
|12
|пз
|Ламар Уокер
|9
|нп
|Алекс Маршалл
|14
|нп
|Nicholas Nelson
|15
|нп
|Christopher Pearson
|22
|вр
|Кевин Карабантес
|16
|зщ
|Lizandro Saravia
|2
|зщ
|Ромуло Вильялобос
|19
|пз
|Kevin Stiven Reyes Ortiz
|20
|нп
|Cristian David Gil Hurtado
Главные тренеры
|Уго Перес
История личных встреч
|13.11.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 7
|1 : 1
|22.06.2019
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. Тур 2
|0 : 0
|17.07.2017
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. Тур 3
|1 : 1
|15.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. Тур 3
|1 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|11
|25
| 2
Финальная часть
|США
|11
|21
| 3
Финальная часть
|Мексика
|11
|21
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|11
|17
|5
|Коста-Рика
|11
|16
|6
|Сальвадор
|12
|10
|7
|Ямайка
|12
|8
|8
|Гондурас
|11
|3