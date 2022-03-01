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Пятница 25 марта

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Ямайка - Сальвадор 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка), вместимость: 35000
25 марта 2022, пятница. 02:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур
Ямайка Сальвадор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ямайка - Сальвадор, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ямайка
Сальвадор
1ЯмайкаврАндре Блэйк
17ЯмайказщДэмион Лоу
19ЯмайказщЭдриан Мариаппа
6ЯмайказщRichard King
2ЯмайказщГрегори Ли
21ЯмайказщДжавейн Браун
10ЯмайкапзРавел Моррисон
22ЯмайкапзДевон Уильямс
88'
7ЯмайканпЛеон Бэйли
16ЯмайканпDaniel Green
71'
11ЯмайканпАндре Грэй
18ЯмайканпAtapharoy Bygrave
71'
20ЯмайкапзRamone Howell
88'
1СальвадорврMario Antonio González Martínez
5СальвадорзщРональд Родригес
4СальвадорзщЭрик Савалета
3СальвадорзщРоберто Домингес
13СальвадорзщАлександер Ларин
62'
21СальвадорзщБрайан Тамакас
10СальвадорпзЭрик Кальвильо
79'
6СальвадорпзНарсисо Орельяна
79'
7СальвадорпзДарвин Серен
17СальвадорпзХайро Энрикес
62'
9СальвадорнпНельсон Бонилья
34'
23СальвадорпзLuis Styven Vásquez Velásquez
34'
12СальвадорзщМигель Лемус
62'
11СальвадорпзХоакин Ривас
62'
14Коста-РикапзКристьян Мартинес
79'
8СальвадорнпКевин Сантамария
79'
Запасные
13ЯмайкаврДиллон Барнс
23ЯмайкаврАмаль Найт
8ЯмайказщРикардо Томас
3ЯмайказщХамой Топей
5ЯмайказщTarick Ximines
4ЯмайкапзDemar Rose
12ЯмайкапзЛамар Уокер
9ЯмайканпАлекс Маршалл
14ЯмайканпNicholas Nelson
15ЯмайканпChristopher Pearson
22СальвадорврКевин Карабантес
16СШАзщLizandro Saravia
2СальвадорзщРомуло Вильялобос
19СальвадорпзKevin Stiven Reyes Ortiz
20СальвадорнпCristian David Gil Hurtado
Главные тренеры
СШАУго Перес
История личных встреч
13.11.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 7 Сальвадор1 : 1Ямайка
22.06.2019 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа C. Тур 2 Сальвадор0 : 0Ямайка
17.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа C. Тур 3 Ямайка1 : 1Сальвадор
15.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. Тур 3 Ямайка1 : 0Сальвадор
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада11 25
2
Финальная часть
США11 21
3
Финальная часть
Мексика11 21
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама11 17
5 Коста-Рика11 16
6 Сальвадор12 10
7 Ямайка12 8
8 Гондурас11 3

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