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Пятница 25 марта

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02:30  ru Айлендерс - Детройт 02:30  ru Торонто - Кливленд 03:00  ru Виннипег - Оттава 03:00  ru Миннесота - Ванкувер
03:00  ru Сент-Луис - Филадельфия 03:00  ru Милуоки - Вашингтон 03:00  ru Нью-Орлеан - Чикаго 03:00  ru Мемфис - Индиана
04:00  ru Эдмонтон - Сан-Хосе 04:00  ru Денвер - Финикс 04:05  ru Панама - Гондурас 05:00  ru Мексика - США
05:00  ru Вегас - Нэшвилл 05:00  ru Лос-Анджелес - Чикаго 05:05  ru Коста-Рика - Канада 17:00  ru Трактор - Салават Юлаев
17:00  ru Гран-при Саудовской Аравии 1 18:00  ru Конго - Марокко 20:00  ru Норвегия - Словакия 20:00  ru Камерун - Алжир
20:00  ru Мали - Тунис 20:00  ru Гран-при Саудовской Аравии 2 21:00  ru Мальта - Азербайджан 21:00  ru Монако - Баскония
21:15  ru Румыния - Греция 22:00  ru АСВЕЛ - Олимпиакос 22:00  ru Альба - Црвена Звезда 22:15  ru Люксембург - Сев Ирландия
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Коста-Рика - Канада 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Насьональ де Коста-Рика (2011) (Сан-Хосе, Коста-Рика), вместимость: 35175
25 марта 2022, пятница. 05:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур
Коста-Рика Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коста-Рика - Канада, которое состоится 25 Марта 2022 года в 05:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ де Коста-Рика (2011) (Сан-Хосе, Коста-Рика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коста-Рика
Канада
1Коста-РикаврКейлор Навас
22Коста-РиказщРональд Матаррита
15Коста-РиказщФрансиско Кальво
19Коста-РиказщКендаль Вастон
4Коста-РиказщКейшер Фуллер
14Коста-РиказщOrlando Moisés Galo Calderón
5Коста-РикапзСельсо Борхес
13Коста-РикапзХерсон Торрес
11Коста-РикапзХоан Венегас
7Коста-РиканпAnthony Daniel Contreras Enríquez
12Коста-РиканпХоэль Кэмпбелл
18КанадаврМилан Борян
22КанадазщРичи Ларьи
4КанадазщКамаль Миллер
2КанадазщАлистер Джонстон
13КанадапзАтиба Хатчинсон
21КанадапзХонатан Осорио
14КанадапзМарк-Энтони Кайе
7КанадапзСтефен Эустакиу
11КанаданпТажон Бушанан
17КанаданпКайл Ларин
20КанаданпДжонатан Дэвид
Запасные
18Коста-РикаврЭстебан Альварадо
23Коста-РикаврЛеонель Морейра
2Коста-РиказщCarlos Manuel Martínez Castro
8Коста-РиказщБрайан Овьедо
3Коста-РиказщХуан Варгас
20Коста-РикапзBrandon Aguilera Zamora
6Коста-РикапзДаниель Чакон
9Коста-РиканпJewison Bennette
21Коста-РиканпХосе Ортис
10Коста-РиканпБрайан Руис
16КанадаврМаксим Крепо
1КанадаврДейн Сен Клер
15КанадазщДерек Корнелиус
23КанадазщСкотт Кеннеди
3КанадазщКристиан Гутьеррес
5КанадазщСтивен Витория
8КанадапзЛайам Фрейзер
6Кот-д'ИвуарпзIsmael Koné
9КанаданпЛукас Даниэль Кавальини
10КанаданпДэвид Хойлетт
19КанаданпЛиам Миллар
12АнглиянпАйки Агбо
Главные тренеры
КолумбияЛуис Фернандо Суарес
АнглияДжон Хердман
История личных встреч
13.11.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 7 Канада1 : 0Коста-Рика
26.07.2021 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала Коста-Рика0 : 2Канада
12.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа A. Тур 2 Коста-Рика1 : 1Канада
15.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. Тур 3 Канада0 : 0Коста-Рика
29.05.2013 Товарищеские матчи (сборные) Май 2013 Канада0 : 1Коста-Рика
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада11 25
2
Финальная часть
США11 21
3
Финальная часть
Мексика11 21
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама11 17
5 Коста-Рика11 16
6 Сальвадор12 10
7 Ямайка12 8
8 Гондурас11 3

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