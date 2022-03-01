Коста-Рика - Канада 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Насьональ де Коста-Рика (2011) (Сан-Хосе, Коста-Рика), вместимость: 35175
25 марта 2022, пятница. 05:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коста-Рика - Канада, которое состоится 25 Марта 2022 года в 05:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ де Коста-Рика (2011) (Сан-Хосе, Коста-Рика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коста-Рика
Канада
|1
|вр
|Кейлор Навас
|22
|зщ
|Рональд Матаррита
|15
|зщ
|Франсиско Кальво
|19
|зщ
|Кендаль Вастон
|4
|зщ
|Кейшер Фуллер
|14
|зщ
|Orlando Moisés Galo Calderón
|5
|пз
|Сельсо Борхес
|13
|пз
|Херсон Торрес
|11
|пз
|Хоан Венегас
|7
|нп
|Anthony Daniel Contreras Enríquez
|12
|нп
|Хоэль Кэмпбелл
|18
|вр
|Милан Борян
|22
|зщ
|Ричи Ларьи
|4
|зщ
|Камаль Миллер
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|13
|пз
|Атиба Хатчинсон
|21
|пз
|Хонатан Осорио
|14
|пз
|Марк-Энтони Кайе
|7
|пз
|Стефен Эустакиу
|11
|нп
|Тажон Бушанан
|17
|нп
|Кайл Ларин
|20
|нп
|Джонатан Дэвид
Запасные
|18
|вр
|Эстебан Альварадо
|23
|вр
|Леонель Морейра
|2
|зщ
|Carlos Manuel Martínez Castro
|8
|зщ
|Брайан Овьедо
|3
|зщ
|Хуан Варгас
|20
|пз
|Brandon Aguilera Zamora
|6
|пз
|Даниель Чакон
|9
|нп
|Jewison Bennette
|21
|нп
|Хосе Ортис
|10
|нп
|Брайан Руис
|16
|вр
|Максим Крепо
|1
|вр
|Дейн Сен Клер
|15
|зщ
|Дерек Корнелиус
|23
|зщ
|Скотт Кеннеди
|3
|зщ
|Кристиан Гутьеррес
|5
|зщ
|Стивен Витория
|8
|пз
|Лайам Фрейзер
|6
|пз
|Ismael Koné
|9
|нп
|Лукас Даниэль Кавальини
|10
|нп
|Дэвид Хойлетт
|19
|нп
|Лиам Миллар
|12
|нп
|Айки Агбо
Главные тренеры
|Луис Фернандо Суарес
|Джон Хердман
История личных встреч
|13.11.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 7
|1 : 0
|26.07.2021
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|0 : 2
|12.07.2017
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа A. Тур 2
|1 : 1
|15.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. Тур 3
|0 : 0
|29.05.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2013
|0 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|11
|25
| 2
Финальная часть
|США
|11
|21
| 3
Финальная часть
|Мексика
|11
|21
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|11
|17
|5
|Коста-Рика
|11
|16
|6
|Сальвадор
|12
|10
|7
|Ямайка
|12
|8
|8
|Гондурас
|11
|3