Панама - Гондурас 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Роммель Фернандес (Панама, Панама), вместимость: 32000
25 марта 2022, пятница. 04:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панама - Гондурас, которое состоится 25 Марта 2022 года в 04:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Роммель Фернандес (Панама, Панама). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панама
Гондурас
|1
|вр
|Луис Мехия
|15
|зщ
|Jorge Abdiel Gutiérrez Cornejo
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|4
|зщ
|Фидель Эскобар
|23
|зщ
|Микаэль Мурильо
|20
|пз
|Анибаль Годой
|8
|пз
|Адальберто Карраскилья
|7
|пз
|Хосе Родригес
|19
|пз
|Альберто Кинтеро
62'
|10
|нп
|Эдгар Барсенас
62'
|14
|нп
|Роландо Блэкберн
|21
|пз
|Сесар Янис
62'
|17
|нп
|Исмаэль Диас
62'
|22
|вр
|Луис Лопес
|3
|зщ
|Уэсли Декас
|15
|зщ
|Дениль Мальдонадо
|4
|зщ
|Марсело Перейра
|21
|пз
|Марсело Сантос
|11
|пз
|Кевин Лопес
|6
|пз
|Бриан Акоста
|7
|пз
|Хуан Дельгадо
46'
|5
|пз
|Кервин Арриага
|19
|пз
|Cristian Javier Sacaza Brian
|12
|нп
|Ромель Киото
|8
|пз
|Эдвин Родригес
46'
Запасные
|12
|вр
|Eric Hughes Guevara
|22
|вр
|Орландо Москера
|2
|зщ
|Сесар Блэкман
|3
|зщ
|Харольд Каммингс
|5
|пз
|José Angel Cordoba Chambers
|6
|пз
|Кристиан Мартинес
|11
|пз
|Виктор Медина
|13
|нп
|Freddy Elías Góndola Smith
|9
|нп
|Габриэль Торрес
|18
|нп
|Сесилио Ватерман
|18
|вр
|Роберто Лопес
|1
|вр
|Эдрик Менхивар
|17
|зщ
|Франклин Флорес
|14
|зщ
|Хонатан Нуньес
|2
|зщ
|Альянс Варгас
|20
|пз
|Carlos Horacio Argueta Ramos
|10
|пз
|Александер Лопес
|16
|пз
|Джозеф Росалес
|23
|нп
|Marco Tulio Aceituno Mejía
|13
|нп
|Хуниор Лакайо
|9
|нп
|Анхель Техеда
Главные тренеры
|Томас Кристиансен
|Арнольд Крус
|Эрнан Дарио Гомес
История личных встреч
|13.11.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 7
|2 : 3
|18.07.2021
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа D. Тур 2
|2 : 3
|17.11.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|14.06.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 6
|2 : 2
|18.01.2017
|Центральноамериканский кубок
|Групповой этап. Тур 3
|0 : 1
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 1
|0 : 1
|11.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа A. Тур 2
|1 : 1
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 8
|2 : 2
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 3
|2 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|11
|25
| 2
Финальная часть
|США
|11
|21
| 3
Финальная часть
|Мексика
|11
|21
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|11
|17
|5
|Коста-Рика
|11
|16
|6
|Сальвадор
|12
|10
|7
|Ямайка
|12
|8
|8
|Гондурас
|11
|3