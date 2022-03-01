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Панама - Гондурас 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Роммель Фернандес (Панама, Панама), вместимость: 32000
25 марта 2022, пятница. 04:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур
Панама Гондурас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панама - Гондурас, которое состоится 25 Марта 2022 года в 04:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Роммель Фернандес (Панама, Панама). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панама
Гондурас
1ПанамаврЛуис Мехия
15ПанамазщJorge Abdiel Gutiérrez Cornejo
16ПанамазщАндрес Андраде
4ПанамазщФидель Эскобар
23ПанамазщМикаэль Мурильо
20ПанамапзАнибаль Годой
8ПанамапзАдальберто Карраскилья
7ПанамапзХосе Родригес
19ПанамапзАльберто Кинтеро
62'
10ПанаманпЭдгар Барсенас
62'
14ПанаманпРоландо Блэкберн
21ПанамапзСесар Янис
62'
17ПанаманпИсмаэль Диас
62'
22ГондурасврЛуис Лопес
3ГондурасзщУэсли Декас
15ГондурасзщДениль Мальдонадо
4ГондурасзщМарсело Перейра
21ГондураспзМарсело Сантос
11ГондураспзКевин Лопес
6ГондураспзБриан Акоста
7ГондураспзХуан Дельгадо
46'
5ГондураспзКервин Арриага
19ГондураспзCristian Javier Sacaza Brian
12ГондураснпРомель Киото
8ГондураспзЭдвин Родригес
46'
Запасные
12ПанамаврEric Hughes Guevara
22ПанамаврОрландо Москера
2ПанамазщСесар Блэкман
3ПанамазщХарольд Каммингс
5ПанамапзJosé Angel Cordoba Chambers
6ПанамапзКристиан Мартинес
11ПанамапзВиктор Медина
13ПанаманпFreddy Elías Góndola Smith
9ПанаманпГабриэль Торрес
18ПанаманпСесилио Ватерман
18ГондурасврРоберто Лопес
1ГондурасврЭдрик Менхивар
17ГондурасзщФранклин Флорес
14ГондурасзщХонатан Нуньес
2ГондурасзщАльянс Варгас
20ГондураспзCarlos Horacio Argueta Ramos
10ГондураспзАлександер Лопес
16ГондураспзДжозеф Росалес
23ГондураснпMarco Tulio Aceituno Mejía
13ГондураснпХуниор Лакайо
9ГондураснпАнхель Техеда
Главные тренеры
ИспанияТомас Кристиансен
ГондурасАрнольд Крус
КолумбияЭрнан Дарио Гомес
История личных встреч
13.11.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 7 Гондурас2 : 3Панама
18.07.2021 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа D. Тур 2 Панама2 : 3Гондурас
17.11.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Гондурас1 : 0Панама
14.06.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 6 Панама2 : 2Гондурас
18.01.2017 Центральноамериканский кубок Групповой этап. Тур 3 Панама0 : 1Гондурас
11.11.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 1 Гондурас0 : 1Панама
11.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа A. Тур 2 Гондурас1 : 1Панама
11.09.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 8 Гондурас2 : 2Панама
27.03.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 3 Панама2 : 0Гондурас
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада11 25
2
Финальная часть
США11 21
3
Финальная часть
Мексика11 21
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама11 17
5 Коста-Рика11 16
6 Сальвадор12 10
7 Ямайка12 8
8 Гондурас11 3

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