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Пятница 25 марта

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20:00  ru Мали - Тунис 20:00  ru Гран-при Саудовской Аравии 2 21:00  ru Мальта - Азербайджан 21:00  ru Монако - Баскония
21:15  ru Румыния - Греция 22:00  ru АСВЕЛ - Олимпиакос 22:00  ru Альба - Црвена Звезда 22:15  ru Люксембург - Сев Ирландия
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Монако - Баскония прямая трансляция 25.03.2022

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 2500
25 марта 2022, пятница. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
Монако Баскония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монако - Баскония, которое состоится 25 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Баскония
Витория, Испания
Главные тренеры
Черногория Звездан Митрович
Сербия Саша Обрадович
Хорватия Невен Спахия
История личных встреч
22.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Баскония78 : 66Монако
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона25 0.800
2
Плей-офф
Реал Мадрид25 0.720
3
Плей-офф
Олимпиакос26 0.654
4
Плей-офф
Олимпия Милан24 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес24 0.583
6
Плей-офф
Бавария23 0.522
7
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив23 0.522
8
Плей-офф
Монако25 0.480
9 Црвена Звезда24 0.458
10 Баскония26 0.423
11 Фенербахче23 0.391
12 Альба23 0.391
13 АСВЕЛ25 0.320
14 Панатинаикос24 0.292
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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