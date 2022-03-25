АСВЕЛ - Олимпиакос прямая трансляция 25.03.2022
Стадион: Астробаль (Виллербан, Франция), вместимость: 5800
25 марта 2022, пятница. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами АСВЕЛ - Олимпиакос, которое состоится 25 Марта 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Астробаль (Виллербан, Франция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
|Теренс Джонатан Паркер
|Георгиос Барцокас
История личных встреч
|17.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|89 : 54
|19.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 20
|93 : 101 ОТ
|15.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|63 : 69
|20.02.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 25
|77 : 68
|04.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|82 : 63
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|25
|0.800
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|25
|0.720
| 3
Плей-офф
|Олимпиакос
|26
|0.654
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|24
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|24
|0.583
| 6
Плей-офф
|Бавария
|23
|0.522
| 7
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|23
|0.522
| 8
Плей-офф
|Монако
|25
|0.480
|9
|Црвена Звезда
|24
|0.458
|10
|Баскония
|26
|0.423
|11
|Фенербахче
|23
|0.391
|12
|Альба
|23
|0.391
|13
|АСВЕЛ
|25
|0.320
|14
|Панатинаикос
|24
|0.292
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000