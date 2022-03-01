Германия - Израиль 26 Марта прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
26 марта 2022, суббота. 22:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Израиль, которое состоится 26 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Израиль
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Гади Брумер
История личных встреч
|31.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|2 : 0