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Канада - Ямайка 27 Марта прямая трансляция

Стадион: BMO Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
27 марта 2022, воскресенье. 23:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур
Канада Ямайка

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Канада - Ямайка, которое состоится 27 Марта 2022 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур, оно проводится на стадионе: BMO Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Ямайка
Главные тренеры
Англия Джон Хердман
История личных встреч
11.10.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 5 Ямайка0 : 0Канада
03.09.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Канада2 : 0Ямайка
21.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала Ямайка2 : 1Канада
12.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. Тур 2 Ямайка1 : 0Канада
10.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Канада3 : 1Ямайка
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада12 25
2
Финальная часть
США12 22
3
Финальная часть
Мексика12 22
4
Межконтинентальный плей-офф
Коста-Рика12 19
5 Панама12 18
6 Сальвадор12 10
7 Ямайка12 8
8 Гондурас12 4

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