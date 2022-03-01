Канада - Ямайка 27 Марта прямая трансляция
Стадион: BMO Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
27 марта 2022, воскресенье. 23:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Канада - Ямайка, которое состоится 27 Марта 2022 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур, оно проводится на стадионе: BMO Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Ямайка
Главные тренеры
|Джон Хердман
История личных встреч
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 5
|0 : 0
|03.09.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|21.07.2017
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|2 : 1
|12.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. Тур 2
|1 : 0
|10.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|3 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|12
|25
| 2
Финальная часть
|США
|12
|22
| 3
Финальная часть
|Мексика
|12
|22
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Коста-Рика
|12
|19
|5
|Панама
|12
|18
|6
|Сальвадор
|12
|10
|7
|Ямайка
|12
|8
|8
|Гондурас
|12
|4