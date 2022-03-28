США - Панама 28 Марта прямая трансляция
Стадион: Орландо Сити (Орландо, США), вместимость: 25500
28 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Панама, которое состоится 28 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Орландо Сити (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Панама
|1
|вр
|Закари Стеффен
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
65'
|3
|зщ
|Уокер Циммерман
|2
|зщ
|Шакил Мур
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|4
|пз
|Тайлер Адамс
71'
|6
|пз
|Юнус Муса
46'
|10
|пз
|Кристиан Пулишич
71'
|7
|пз
|Пол Арриола
46'
|20
|нп
|Хесус Феррейра
|23
|пз
|Келлин Акоста
46'
|11
|пз
|Джованни Рейна
46'
|15
|зщ
|Аарон Лонг
65'
|21
|пз
|Джанлука Бузио
71'
|13
|нп
|Джордан Моррис
71'
|1
|вр
|Луис Мехия
|15
|зщ
|Эрик Дэвис
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|4
|зщ
|Фидель Эскобар
|23
|зщ
|Микаэль Мурильо
|20
|пз
|Анибаль Годой
|8
|пз
|Адальберто Карраскилья
65'
|19
|пз
|Альберто Кинтеро
|13
|нп
|Freddy Elías Góndola Smith
46'
|10
|нп
|Эдгар Барсенас
46'
|14
|нп
|Роландо Блэкберн
46'
|11
|пз
|Виктор Медина
46'
|7
|пз
|Хосе Родригес
46'
|9
|нп
|Габриэль Торрес
46'
|6
|пз
|Кристиан Мартинес
65'
Запасные
|18
|вр
|Итан Хорват
|16
|зщ
|Джордж Белло
|22
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|19
|пз
|Джеймс Сэндс
|8
|пз
|Кристиан Рольдан
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|22
|вр
|Орландо Москера
|12
|вр
|César Jair Samudio Murillo
|2
|зщ
|Сесар Блэкман
|3
|зщ
|Харольд Каммингс
|5
|пз
|José Angel Cordoba Chambers
|21
|пз
|Сесар Янис
|17
|нп
|Исмаэль Диас
|18
|нп
|Сесилио Ватерман
Главные тренеры
|Грегг Берхалтер
|Томас Кристиансен
История личных встреч
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 5
|1 : 0
|16.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|6 : 2
|27.06.2019
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа D. Тур 3
|0 : 1
|28.01.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|07.10.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 9
|4 : 0
|08.07.2017
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. Тур 1
|1 : 1
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 4
|1 : 1
|25.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|За 3-е место
|1 : 1 2 : 3
|14.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа A. Тур 3
|1 : 1
|09.02.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|13
|28
| 2
Финальная часть
|США
|12
|22
| 3
Финальная часть
|Мексика
|12
|22
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Коста-Рика
|13
|22
|5
|Панама
|12
|18
|6
|Сальвадор
|13
|10
|7
|Ямайка
|13
|8
|8
|Гондурас
|12
|4