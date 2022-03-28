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США - Панама 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Орландо Сити (Орландо, США), вместимость: 25500
28 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур
США Панама

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Панама, которое состоится 28 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Орландо Сити (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Панама
1СШАврЗакари Стеффен
5СШАзщЭнтони Робинсон
12СШАзщМайлз Робинсон
65'
3СШАзщУокер Циммерман
2СШАзщШакил Мур
14СШАпзЛукас де ла Торре
4СШАпзТайлер Адамс
71'
6СШАпзЮнус Муса
46'
10СШАпзКристиан Пулишич
71'
7СШАпзПол Арриола
46'
20СШАнпХесус Феррейра
23СШАпзКеллин Акоста
46'
11СШАпзДжованни Рейна
46'
15СШАзщАарон Лонг
65'
21СШАпзДжанлука Бузио
71'
13СШАнпДжордан Моррис
71'
1ПанамаврЛуис Мехия
15ПанамазщЭрик Дэвис
16ПанамазщАндрес Андраде
4ПанамазщФидель Эскобар
23ПанамазщМикаэль Мурильо
20ПанамапзАнибаль Годой
8ПанамапзАдальберто Карраскилья
65'
19ПанамапзАльберто Кинтеро
13ПанаманпFreddy Elías Góndola Smith
46'
10ПанаманпЭдгар Барсенас
46'
14ПанаманпРоландо Блэкберн
46'
11ПанамапзВиктор Медина
46'
7ПанамапзХосе Родригес
46'
9ПанаманпГабриэль Торрес
46'
6ПанамапзКристиан Мартинес
65'
Запасные
18СШАврИтан Хорват
16СШАзщДжордж Белло
22СШАзщЭрик Палмер-Браун
19СШАпзДжеймс Сэндс
8СШАпзКристиан Рольдан
9СШАнпРикардо Пепи
17СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
22ПанамаврОрландо Москера
12ПанамаврCésar Jair Samudio Murillo
2ПанамазщСесар Блэкман
3ПанамазщХарольд Каммингс
5ПанамапзJosé Angel Cordoba Chambers
21ПанамапзСесар Янис
17ПанаманпИсмаэль Диас
18ПанаманпСесилио Ватерман
Главные тренеры
СШАГрегг Берхалтер
ИспанияТомас Кристиансен
История личных встреч
11.10.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 5 Панама1 : 0США
16.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США6 : 2Панама
27.06.2019 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа D. Тур 3 Панама0 : 1США
28.01.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США3 : 0Панама
07.10.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 9 США4 : 0Панама
08.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. Тур 1 США1 : 1Панама
29.03.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 4 Панама1 : 1США
25.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ За 3-е место США1 : 1 2 : 3Панама
14.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа A. Тур 3 Панама1 : 1США
09.02.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США2 : 0Панама
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада13 28
2
Финальная часть
США12 22
3
Финальная часть
Мексика12 22
4
Межконтинентальный плей-офф
Коста-Рика13 22
5 Панама12 18
6 Сальвадор13 10
7 Ямайка13 8
8 Гондурас12 4

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