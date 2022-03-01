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Гондурас - Мексика 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико Метрополитано (Сан-Педро-Сула, Гондурас), вместимость: 37325
28 марта 2022, понедельник. 02:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур
Гондурас Мексика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гондурас - Мексика, которое состоится 28 Марта 2022 года в 02:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Метрополитано (Сан-Педро-Сула, Гондурас). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гондурас
Мексика
22ГондурасврЛуис Лопес
3ГондурасзщУэсли Декас
15ГондурасзщДениль Мальдонадо
4ГондурасзщМарсело Перейра
21ГондураспзМарсело Сантос
11ГондураспзКевин Лопес
69'
6ГондураспзБриан Акоста
84'
5ГондураспзКервин Арриага
46'
8ГондураспзАльфредо Мехия
19ГондураспзCristian Javier Sacaza Brian
54'
9ГондураснпАнхель Техеда
69'
14ГондураспзЭдвин Родригес
46'
10ГондураспзАлександер Лопес
54'
7ГондураспзЭдвин Солано
69'
13ГондураснпХуниор Лакайо
69'
12ГондураснпРомель Киото
84'
13МексикаврГильермо Очоа
18МексиказщХерардо Артеага
5МексиказщХоан Васкес
19МексиказщСесар Монтес
3МексиказщХорхе Санчес
16МексикапзЭктор Эррера
4МексикапзЭдсон Альварес
8МексикапзКарлос Родригес
67'
22МексиканпИрвин Лосано
81'
9МексиканпРауль Хименес
81'
17МексиканпХесус Корона
67'
11МексикапзДиего Лайнес
67'
10МексиканпУриэль Антуна
67'
14МексикапзЭрик Гутьеррес
81'
21МексиканпЭнри Мартин
81'
Запасные
18ГондурасврРоберто Лопес
1ГондурасврЭдрик Менхивар
17ГондурасзщФранклин Флорес
20ГондураспзCarlos Horacio Argueta Ramos
2ГондураспзДеврон Гарсия
16ГондураспзДжозеф Росалес
23ГондураснпMarco Tulio Aceituno Mejía
12МексикаврКарлос Асеведо
1МексикаврАльфредо Талавера
2МексиказщНестор Араухо
15МексиказщЭктор Морено
6МексикапзЭрик Агирре
23МексикапзХесус Гальярдо
7МексикапзЛуис Ромо
20МексиканпРоберто Альварадо
Главные тренеры
ГондурасАрнольд Крус
КолумбияЭрнан Дарио Гомес
АргентинаХерардо Мартино
История личных встреч
11.10.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 5 Мексика3 : 0Гондурас
25.07.2021 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала Мексика3 : 0Гондурас
13.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика0 : 0Гондурас
11.10.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 10 Гондурас3 : 2Мексика
21.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала Мексика1 : 0Гондурас
09.06.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 5 Мексика3 : 0Гондурас
07.09.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа A. Тур 6 Мексика0 : 0Гондурас
18.11.2015 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа A. Тур 2 Гондурас0 : 2Мексика
02.07.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика0 : 0Гондурас
10.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Мексика2 : 0Гондурас
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада13 28
2
Финальная часть
США12 22
3
Финальная часть
Мексика12 22
4
Межконтинентальный плей-офф
Коста-Рика13 22
5 Панама12 18
6 Сальвадор13 10
7 Ямайка13 8
8 Гондурас12 4

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