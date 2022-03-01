Гондурас - Мексика 28 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико Метрополитано (Сан-Педро-Сула, Гондурас), вместимость: 37325
28 марта 2022, понедельник. 02:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гондурас - Мексика, которое состоится 28 Марта 2022 года в 02:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Метрополитано (Сан-Педро-Сула, Гондурас). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гондурас
Мексика
|22
|вр
|Луис Лопес
|3
|зщ
|Уэсли Декас
|15
|зщ
|Дениль Мальдонадо
|4
|зщ
|Марсело Перейра
|21
|пз
|Марсело Сантос
|11
|пз
|Кевин Лопес
69'
|6
|пз
|Бриан Акоста
84'
|5
|пз
|Кервин Арриага
46'
|8
|пз
|Альфредо Мехия
|19
|пз
|Cristian Javier Sacaza Brian
54'
|9
|нп
|Анхель Техеда
69'
|14
|пз
|Эдвин Родригес
46'
|10
|пз
|Александер Лопес
54'
|7
|пз
|Эдвин Солано
69'
|13
|нп
|Хуниор Лакайо
69'
|12
|нп
|Ромель Киото
84'
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|18
|зщ
|Херардо Артеага
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|19
|зщ
|Сесар Монтес
|3
|зщ
|Хорхе Санчес
|16
|пз
|Эктор Эррера
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|8
|пз
|Карлос Родригес
67'
|22
|нп
|Ирвин Лосано
81'
|9
|нп
|Рауль Хименес
81'
|17
|нп
|Хесус Корона
67'
|11
|пз
|Диего Лайнес
67'
|10
|нп
|Уриэль Антуна
67'
|14
|пз
|Эрик Гутьеррес
81'
|21
|нп
|Энри Мартин
81'
Запасные
|18
|вр
|Роберто Лопес
|1
|вр
|Эдрик Менхивар
|17
|зщ
|Франклин Флорес
|20
|пз
|Carlos Horacio Argueta Ramos
|2
|пз
|Деврон Гарсия
|16
|пз
|Джозеф Росалес
|23
|нп
|Marco Tulio Aceituno Mejía
|12
|вр
|Карлос Асеведо
|1
|вр
|Альфредо Талавера
|2
|зщ
|Нестор Араухо
|15
|зщ
|Эктор Морено
|6
|пз
|Эрик Агирре
|23
|пз
|Хесус Гальярдо
|7
|пз
|Луис Ромо
|20
|нп
|Роберто Альварадо
Главные тренеры
|Арнольд Крус
|Эрнан Дарио Гомес
|Херардо Мартино
История личных встреч
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 5
|3 : 0
|25.07.2021
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|3 : 0
|13.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 10
|3 : 2
|21.07.2017
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|1 : 0
|09.06.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 5
|3 : 0
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа A. Тур 6
|0 : 0
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа A. Тур 2
|0 : 2
|02.07.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|10.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|2 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|13
|28
| 2
Финальная часть
|США
|12
|22
| 3
Финальная часть
|Мексика
|12
|22
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Коста-Рика
|13
|22
|5
|Панама
|12
|18
|6
|Сальвадор
|13
|10
|7
|Ямайка
|13
|8
|8
|Гондурас
|12
|4